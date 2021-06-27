Жахлива правда про війну, загадкове вбивство та сімейні таємниці: що новенького почитати кременчужанам

Світлана Алексієвич «Останні свідки. Соло для дитячого голосу»

Це історії різних людей про епізоди їхнього дитинства, що прийшлося на 1941 – 1945 роки, історії дітей, яким довелося подорослішати занадто рано.

Авторка брала інтерв’ю у безлічі людей, хто був дитиною в ті страшні роки, і книга ця – жахлива правда про війну, як її бачили діти. Діти, які раптово були позбавлені всього, що було таким звичним: будинку, тепла, їжі, а головне – родини. За що в них вкрали дитинство?