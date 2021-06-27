Жахлива правда про війну, загадкове вбивство та сімейні таємниці: що новенького почитати кременчужанам

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
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Світлана Алексієвич «Останні свідки. Соло для дитячого голосу»
Це історії різних людей про епізоди їхнього дитинства, що прийшлося на 1941 – 1945 роки, історії дітей, яким довелося подорослішати занадто рано.
Авторка брала інтерв’ю у безлічі людей, хто був дитиною в ті страшні роки, і книга ця – жахлива правда про війну, як її бачили діти. Діти, які раптово були позбавлені всього, що було таким звичним: будинку, тепла, їжі, а головне – родини. За що в них вкрали дитинство?
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Андрій Кокотюха «Голова з площі Пігаль»
1923 рік. Париж, як і вся Європа, поволі оговтується після Великої війни, що змінила світовий порядок, забрала мільйони життів, скалічила долі людей. Відчув на собі зміни й Клим Кошовий. Бої, поразка, табір, і ось тепер – сумне життя емігранта, особи без громадянства та майбутнього. Але одного разу все змінилось. Париж сколихнула страшна подія: на площі Пігаль знайшли відтяту голову. Справа стає для Клима особистою – у вбивстві підозрюють Магду Богданович, кохану Кошового, яку він вважав утраченою. Йому треба знайти справжнього вбивцю. На шляху Клима – багаті аристократи, божевільні бандити та озлоблені на весь світ, скалічені ветерани. А часу – лише три дні.
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Эдвард Резерфорд «Париж»
Це цікава історія про те, як невелике військове поселення древніх римлян чудесним чином перетворилося на Місто Вогнів, епіцентр західної цивілізації.
Захоплююча історія багатьох поколінь п’яти сімей, чиї долі неймовірним чином переплелися в Парижі. Аристократів, що ведуть свій рід від лицарів Карла Великого, бунтівників, що розпалювали вогонь Великої французької революції, торговців, що втратили все в часи правління Людовіка XV і знову заможних при Наполеоні, простолюдинів з Монмартру, що будували Ейфелеву вежу та грабували багатіїв біля кабаре «Мулен Руж». Це розповідь про кохання, зраду та сімейні таємниці, про людей, які й створили Париж…