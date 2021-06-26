Кременчужан попереджають про високу забрудненість атмосферного повітря 26-27 червня

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В ці дні рекомендується якомога менше користуватися особистим транспортом з двигунами внутрішнього згоряння

У зв’язку з високою забрудненістю повітря та збереженням відповідних метеорологічних умов протягом 26-27 червня можливе подальше накопичення та утримання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери. Про таке попереджає Лабораторія спостережень за забрудненням атмосферного повітря Кременчука Полтавського обласного центру з гідрометеорології.

Підприємства міста попередили про необхідність регулювання викидів забруднюючих речовин відповідно до першого режиму роботи в період несприятливих метеоумов.

Кременчужанам рекомендують якомога рідше використовувати транспорт з двигунами внутрішнього згоряння протягом вихідних.