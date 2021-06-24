«Дай на лапку»: приходь на свято 25 червня – підтримай безпритульних тварин «Спецсервісу»

У п’ятницю, 25 червня, о 17.00 кременчужан запрошують на благодійну акцію «Дай на лапку», мета якої – допомога безпритульним тваринам, якими опікується КП «Спецсервіс-Кременчук». Акція відбудеться біля ПК «Нафтохімік», що на просп. Лесі Українки, 33 (біля кав’ярні «Тірамісу»).
Вихованці «Спецсервісу» разом зі своїми опікунами теж прибудуть на свято, собаки з притулку також візьмуть участь у веселому забігу. Чотирилапі сподіваються: а раптом таки знайдуть господарів?
У програмі:
Телефон для довідок: (097)837-10-77.