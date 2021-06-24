Кременчук, Афіша, Шукаю господаря

«Дай на лапку»: приходь на свято 25 червня – підтримай безпритульних тварин «Спецсервісу»

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 464

 

Кременчужан запрошують на благодійну акцію: розважимося та зберемо кошти безпритульним тваринам

У п’ятницю, 25 червня, о 17.00 кременчужан запрошують на благодійну акцію «Дай на лапку», мета якої – допомога безпритульним тваринам, якими опікується КП «Спецсервіс-Кременчук». Акція відбудеться біля ПК «Нафтохімік», що на просп. Лесі Українки, 33 (біля кав’ярні «Тірамісу»).

«Навіть якщо ви не можете забрати мене додому – ви можете допомогти мені», - так могли б сказати домашні улюбленці, яким не пощастило мати господарів.

Вихованці «Спецсервісу» разом зі своїми опікунами  теж прибудуть на свято, собаки з притулку також візьмуть участь у веселому забігу. Чотирилапі сподіваються: а раптом таки знайдуть господарів?

У програмі:

  • веселий забіг;
  • розважальні змагання;
  • подарунки;
  • конкурс «Намалюй тваринку»;
  • мега-дискотека у яскравих барвах.

Телефон для довідок: (097)837-10-77.

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Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: архів ТЪ
Теги: собаки Спецсервіс-Кременчук допомога тваринам
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