«Дай на лапку»: приходь на свято 25 червня – підтримай безпритульних тварин «Спецсервісу»

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 464

У п’ятницю, 25 червня, о 17.00 кременчужан запрошують на благодійну акцію «Дай на лапку», мета якої – допомога безпритульним тваринам, якими опікується КП «Спецсервіс-Кременчук». Акція відбудеться біля ПК «Нафтохімік», що на просп. Лесі Українки, 33 (біля кав’ярні «Тірамісу»).

«Навіть якщо ви не можете забрати мене додому – ви можете допомогти мені», - так могли б сказати домашні улюбленці, яким не пощастило мати господарів.

Вихованці «Спецсервісу» разом зі своїми опікунами теж прибудуть на свято, собаки з притулку також візьмуть участь у веселому забігу. Чотирилапі сподіваються: а раптом таки знайдуть господарів?

У програмі:

веселий забіг;

розважальні змагання;

подарунки;

конкурс «Намалюй тваринку»;

мега-дискотека у яскравих барвах.

Телефон для довідок: (097)837-10-77.