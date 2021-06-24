На Полтавщині «накрили» організаторів грального бізнесу

Нелегальний бізнес викрили працівники регіонального управління стратегічних розслідувань за силової підтримки спецпідрозділу поліції «КОРД».
Поліція провела 15 санкціонованих обшуків за адресами розташування гральних закладів, проживання та реєстрації підозрюваних, а також в автомобілях, якими вони користувалися.
Дмитро Бученко, начальник управління стратегічних розслідувань в Полтавській області, повідомив, що під час обшуків вилучили:
Слідчі поліції проводять досудове розслідування за ч. 2 ст. 203-2 Кримінального кодексу України – організація або проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, вчинені за попередньою змовою групою осіб. Також вирішується питання про відкриття провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу.
Довідково. За провадження незаконного грального бізнесу, особою, раніше судимою за незаконну діяльність з організації або за проведення азартних ігор чи лотерей або за попередньою змовою групою осіб, Кримінальний закон передбачає від 680 тисяч до 850 тисяч гривень штрафу. А за незаконне зберігання зброї суд може призначити до 7 років позбавлення волі.