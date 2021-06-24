На Полтавщині «накрили» організаторів грального бізнесу

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Нелегальний бізнес викрили працівники регіонального управління стратегічних розслідувань за силової підтримки спецпідрозділу поліції «КОРД».

Поліція провела 15 санкціонованих обшуків за адресами розташування гральних закладів, проживання та реєстрації підозрюваних, а також в автомобілях, якими вони користувалися.

«Всупереч вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» злочинна група створила мережу закладів для азартних ігор в Полтавській та Харківській області. Для надання незаконних послуг спільники використовували комп’ютерну техніку та програми-симулятори гральних автоматів. Окрім того, учасники незаконного бізнесу створили інтернет-сайт для онлайн-ігор», - говорить начальник поліції Полтавщини Іван Вигівський.

Дмитро Бученко, начальник управління стратегічних розслідувань в Полтавській області, повідомив, що під час обшуків вилучили:

пістолет та набої до нього;

гроші в національній та іноземній валюті;

мобільні телефони з SIM-картами, комп’ютерну техніку, сервери, маршрутизатори, камери відеоспостереження, флеш-накопичувачі, банківські карти, чорнові записи, візитівки та рекламні постери з інформацією про Інтернет-ресурс.

Слідчі поліції проводять досудове розслідування за ч. 2 ст. 203-2 Кримінального кодексу України – організація або проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, вчинені за попередньою змовою групою осіб. Також вирішується питання про відкриття провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

Довідково. За провадження незаконного грального бізнесу, особою, раніше судимою за незаконну діяльність з організації або за проведення азартних ігор чи лотерей або за попередньою змовою групою осіб, Кримінальний закон передбачає від 680 тисяч до 850 тисяч гривень штрафу. А за незаконне зберігання зброї суд може призначити до 7 років позбавлення волі.