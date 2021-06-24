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На Полтавщині «накрили» організаторів грального бізнесу

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 437

 

Зловмисники працювали через інтернет

Нелегальний бізнес викрили працівники регіонального управління стратегічних розслідувань за силової підтримки спецпідрозділу поліції «КОРД».

Поліція провела 15 санкціонованих обшуків за адресами розташування гральних закладів, проживання та реєстрації підозрюваних, а також в автомобілях, якими вони користувалися.

«Всупереч вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» злочинна група створила мережу закладів для азартних ігор в Полтавській та Харківській області. Для надання незаконних послуг спільники використовували комп’ютерну техніку та програми-симулятори гральних автоматів. Окрім того, учасники незаконного бізнесу створили інтернет-сайт для онлайн-ігор», - говорить начальник поліції Полтавщини Іван Вигівський.

Дмитро Бученко, начальник управління стратегічних розслідувань в Полтавській області, повідомив, що під час обшуків вилучили:

  • пістолет та набої до нього;
  • гроші в національній та іноземній валюті;
  • мобільні телефони з SIM-картами, комп’ютерну техніку, сервери, маршрутизатори, камери відеоспостереження, флеш-накопичувачі, банківські карти, чорнові записи, візитівки та рекламні постери з інформацією про Інтернет-ресурс.

Слідчі поліції проводять досудове розслідування за ч. 2 ст. 203-2 Кримінального кодексу України – організація або проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, вчинені за попередньою змовою групою осіб. Також вирішується питання про відкриття провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

Довідково. За провадження незаконного грального бізнесу, особою, раніше судимою за незаконну діяльність з організації або за проведення азартних ігор чи лотерей або за попередньою змовою групою осіб, Кримінальний закон передбачає від 680 тисяч до 850 тисяч гривень штрафу. А за незаконне зберігання зброї суд може призначити до 7 років позбавлення волі.

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Автор: Ірина Андрєєва Джерело фото: нацполіція Полтавщини
Теги: поліція
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