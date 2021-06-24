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У Кременчуці велосипедистка потрапила під колеса легковика

Сьогодні, 17:15 Переглядів: 584

 

Жінка в лікарні

Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Ярмарковій в районі авторинка. Як стало відомо журналістам видання, легковик ВАЗ збив велосипедистку.

З місця події жінку забрала швидка.

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Автор: Ірина Андрєєва Фото: читач Володимир
Теги: ДТП
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