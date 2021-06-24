Рятувальники витягли тіло чоловіка з Сули неподалік від Кременчука

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Вчора, 23 червня, вранці о 8.00 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що напередодні ввечері 21 чоловік не повернувся після купання у р. Сула, що в с. Дем’янівка Кременчуцького району.

Рятувальники виїхали на пошуки громадянина на човні Captain. Водолази обстежили акваторію та рельєф дна річки і о 10.15 знайшли тіло чоловіка та доставили на берег. Його направили до Глобинського СМЕ для встановлення причини загибелі.

До пошукових робіт залучалися 5 чоловік особового складу ДСНС та 1 одиниця техніки.