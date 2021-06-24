На Полтавщині викрили групу незаконних дроворубів

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 212 Коментарів: 2

Четверо чоловіків, діяльність яких організував 43-річний житель Полтавщини, впродовж тривалого часу знищували ліси області.

Злочинну групу викрили за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.

Незаконна порубка дерев, яка, до слова, вчинена повторно, за попередньою змовою групою осіб спричинила тяжкі наслідки і кваліфікується за ч. 4 ст. 246 КК України.

Упродовж цього року на території області чоловіки незаконно рубали дуби. Спиляні дерева вивозили на пилорами, а у подальшому продавали.

Наразі встановили 6 епізодів. Причетність до вчинення інших подібних злочинів перевіряється.

Під час 18 обшуків за місцем проживання фігурантів, у гаражних приміщеннях, транспортних засобах вилучено понад 130 кубів деревини, транспортні засоби, бензопили, чорнові записи тощо.

Учасникам групи повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Слідчі та процесуальні дії тривають.