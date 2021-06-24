Травма в дитячому садочку: дівчинку навіть не оглянула медсестра

Вчора, 23 червня, в дитячому садочку №80 на Молодіжному стався нещасний випадок, в результаті якого постраждала маленька Ніколь. У 3-річої дівчинки садна на правій вилиці та гематома на пів-обличчя. В редакцію «ТелеграфЪ» звернувся батько дитини і розповів, як все сталося.
За його словами, приблизно об 11.45 матері Ніколі зателефонували з дитячого садочка, але жінка була на роботі і не змогла взяти слухавку. Після цього подзвонили бабусі дівчинки та повідомили, що вона травмувалася. На запитання, чи потрібно забрати малу додому, відповіли, що травма незначна і не варто хвилюватися.
Коли ж наприкінці дня бабуся прийшла за дитиною, вона була шокована: окрім подряпин під оком дівчинки «красувалася» величезна гематома.
Вихователька О., яка наглядала за дітьми, не змогла відповісти на питання рідних щодо деталей події.
Звісно, ввечері батьки показали дитину лікарю-травматологу, адже травма викликала занепокоєння. Отримали направлення на огляд у хірурга та окуліста.
«ТелеграфЪ» поспілкувався з директором дитячого садочка №80 Людмилою Моторною, яка розповіла нам про події того ранку:
З невідомих причин вихователька О. не повідомила про інцидент медичного працівника, а вирішила, що наданої допомоги цілком достатньо.
Проте, інструкція з охорони праці для вихователя ДНЗ (дошкільного навчального закладу) дає на такий випадок чіткі вказівки:
5.3. При отриманні дитиною травми необхідно:
Пані Моторна характеризує виховательку О. як відповідальну людину і фахівця своєї справи, та не розуміє, як таке могло статися.
На жаль, коментар виховательки нам взяти не вдалося.
«ТелеграфЪ» сподівається, що з маленькою Ніколь все буде добре та слідкуватиме за розвитком подій.