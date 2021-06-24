Травма в дитячому садочку: дівчинку навіть не оглянула медсестра

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 1 458 Коментарів: 2

Вихователька не змогла пояснити батькам, чому не викликала медсестру

Вчора, 23 червня, в дитячому садочку №80 на Молодіжному стався нещасний випадок, в результаті якого постраждала маленька Ніколь. У 3-річої дівчинки садна на правій вилиці та гематома на пів-обличчя. В редакцію «ТелеграфЪ» звернувся батько дитини і розповів, як все сталося.

За його словами, приблизно об 11.45 матері Ніколі зателефонували з дитячого садочка, але жінка була на роботі і не змогла взяти слухавку. Після цього подзвонили бабусі дівчинки та повідомили, що вона травмувалася. На запитання, чи потрібно забрати малу додому, відповіли, що травма незначна і не варто хвилюватися.

Коли ж наприкінці дня бабуся прийшла за дитиною, вона була шокована: окрім подряпин під оком дівчинки «красувалася» величезна гематома.





Вихователька О., яка наглядала за дітьми, не змогла відповісти на питання рідних щодо деталей події.

Звісно, ввечері батьки показали дитину лікарю-травматологу, адже травма викликала занепокоєння. Отримали направлення на огляд у хірурга та окуліста.







«ТелеграфЪ» поспілкувався з директором дитячого садочка №80 Людмилою Моторною, яка розповіла нам про події того ранку:

- Близько 11.00 вихователька вже збиралася заводити групу, в якій перебувало 16 дітей, у приміщення, аж раптом Ніколь спіткнулася біля павільйону та впала. Дівчинка подряпала вилицю біля ока, тож вихователька надала першу допомогу. Вона продезінфікувала рану перекисом водню, приклала грілку з льодом, а потім одразу зателефонувала мамі дівчинки. Родичі вирішили не забирати дитину з садочка передчасно, адже вона почувалася цілком добре. Гематома з’явилася вже пізніше, після того, як дівчинка поспала.

З невідомих причин вихователька О. не повідомила про інцидент медичного працівника, а вирішила, що наданої допомоги цілком достатньо.

Проте, інструкція з охорони праці для вихователя ДНЗ (дошкільного навчального закладу) дає на такий випадок чіткі вказівки:

5.3. При отриманні дитиною травми необхідно:

негайно надати першу долікарську допомогу потерпілій дитині, усунути вплив на неї ушкоджуючих факторів, що загрожують життю і здоров'ю (звільнити від дії електричного струму, погасити палаючий одяг, прибрати травмуючий предмет, підставити під холодний потік води при опіку та інше);

виконати необхідні заходи і дії щодо спасіння потерпілого в порядку терміновості (відновити прохідність дихальних шляхів, провести штучне дихання та зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу);

викликати медичну сестру, за необхідності транспортувати дитину до медичного кабінету, викликати «швидку допомогу»;

повідомити про те, що трапилося завідувачу дошкільним навчальним закладом (за його відсутності – іншій посадовій особі), а також батькам (законним представникам).

Пані Моторна характеризує виховательку О. як відповідальну людину і фахівця своєї справи, та не розуміє, як таке могло статися.

На жаль, коментар виховательки нам взяти не вдалося.

«ТелеграфЪ» сподівається, що з маленькою Ніколь все буде добре та слідкуватиме за розвитком подій.