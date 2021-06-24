«Вода завоняється у мережах»: чим загрожує тривала перерва у постачанні гарячої води у Кременчуці

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 1 066

Якщо найближчим часом не подати гарячу воду, це загрожує псуванням мереж, каже керівник «Теплоенерго»

Директор КП «Теплоенерго» Віталій Одношевний на засіданні бюджетної депутатської комісії пояснив, чому підписав «кабальний договір» з ТОВ ГП «Нафтогаз Трейдинг», не очікуючи узгодження документу сесією Кременчуцької міськради. Він заявив, що треба було якнайшвидше подати гарячу воду на котельню пологового будинку і тим споживачам, де не ведуться технологічні ремонти мереж.

Пан Одношевний пояснив: псуються мережі, які тривалий час не використовуються. І, як сказав він, через бактеріологічне забруднення «вода завоняється у мережах». При цьому додав, що є зупинки на профілактичні ремонти, але неприпустимо виводити їх з експлуатації на тривалий час. Тож і зупинка мереж на лівобережжі, де постачальником послуги є ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ», може мати незворотні наслідки.

- Якщо в найближчий час не запустять мережі, то матимемо бактеріологічне забруднення, - заявив керівник КП «Теплоенерго».

До речі, це підприємство обслуговує всі квартальні мережі міста – і правобережжя, і лівобережжя.

Також серед причин, які спонукали до підписання договору з ТОВ ГП «Нафтогаз Трейдинг» він назвав найбільш вигідну ціну (попри невигідні умови) - 5373,37 грн за 1000 куб м (тоді як інші трейдери пропонують газ від 9513 грн і вище). І цінова пропозиція від «Нафтогаз Трейдинг» діє лише до 1 липня.