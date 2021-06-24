Надбавки «за особливі умови»: від чого залежать зарплати міських голів в Україні

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 526 Коментарів: 2

Багато кого з пересічних громадян України цікавить питання: як нараховується заробітна плата міського голови та що на неї впливає. Здавалося б, цифра має залежати від кількості населення та розміру бюджету – але ж ні!

Так, мер Києва (населення 2 884 000) Віталій Кличко отримував в 2020 році 43 131 гривень на місяць, а мер Кременчука (населення 219 022) Віталій Малецький – 64 133 гривень на місяць. Мер Одеси (населення 993 120) Геннадій Труханов отримував майже найменшу зарплату серед колег – 22 261 гривень на місяць. Очільник невеличкого Глобина (населення 9 235) Станіслав Джусь заробляв аж 58 911 гривень на місяць, а мер Решетилівки з майже такою ж самою кількістю населення (9199) Оксана Дядюнова - 28 285 гривень на місяць.

Згідно Постанови № 268 Кабінету Міністрів від 9 березня 2006 року «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», власне зарплата є цифрою сталою і для мерів міст-мільйонників становить 16 940 гривень, з населенням до 180 тисяч — 15 000, а всім іншим — 15 900.

Інші складові заробітної плати очільників міст України - це різноманітні доплати та надбавки: за ранг, вислугу років, науковий ступінь, вчене звання, допуск до державної таємниці й навіть знання іноземної мови. Встановлюють їх депутати місцевих рад. Найбільше грошей додають за високі досягнення у праці та за особливі умови праці.

А ще, звісно, мери отримують щомісячні премії (до 300% ставки), премії до свят, «13-ту зарплату», матеріальну допомогу. За інформацією, наданою рухом «Чесно» на основі проведеного аналізу, майже половину зарплати становлять премії у міських голів Полтави, Чернівців, Хмельницького, Рівного, Ужгорода та Луцька. А от мери Херсона, Одеси, Львова, Житомира та Києва подібних заохочень не отримують.