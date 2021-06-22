Кому на Полтавщині роботодавці готові платити більше 20 тисяч гривень зарплати

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 549

По Полтавській області станом на 1 червня в службу зайнятості заявлено роботодавцями 2390 вакансій.

Як повідомляє пресслужба Кременчуцького міськрайонного центру зайнятості, середній розмір запропонованої зарплати у вакансіях - 7948 гривень у місяць. З мінімальною зарплатнею пропонується 848 вакансій, із зарплатою від мінімальної до 7 тисяч гривень - 495 пропозицій роботи, 7-8 тисяч - 279 вакансій, 8-9 тисяч - 163 вакансії, 9-10 тисяч - 219 і понад 10 тисяч гривень - 386 вакансій.

Високу зарплату пропонують зокрема за такими вакансіями: