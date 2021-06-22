Кому на Полтавщині роботодавці готові платити більше 20 тисяч гривень зарплати

Найбільша кількість вакансій все ж пропонує мінімалку
По Полтавській області станом на 1 червня в службу зайнятості заявлено роботодавцями 2390 вакансій.
Як повідомляє пресслужба Кременчуцького міськрайонного центру зайнятості, середній розмір запропонованої зарплати у вакансіях - 7948 гривень у місяць. З мінімальною зарплатнею пропонується 848 вакансій, із зарплатою від мінімальної до 7 тисяч гривень - 495 пропозицій роботи, 7-8 тисяч - 279 вакансій, 8-9 тисяч - 163 вакансії, 9-10 тисяч - 219 і понад 10 тисяч гривень - 386 вакансій.
Високу зарплату пропонують зокрема за такими вакансіями:
- моторист цементувального агрегата - 25 600 грн,
- токар-карусельник - 20 000 грн,
- електромеханік торговельного та холодильного устаткування - 15 500 грн,
- складальник виробів з деревини - 15 000 грн,
- перекладач - 15 000 грн,
- слюсар із складання металевих конструкцій - 15 000 грн,
- начальник відділу - 14 830 грн,
- директор позашкільного закладу - 14 500 грн,
- інженер з технічного аудиту - 14 400 грн,
- головний технолог - 14 300 грн,
- виконавець робіт - 13 500 грн,
- машиніст розмельного устаткування - 13 400 грн,
- формувальник ковбасних виробів - 13 123 грн,
- верстатник широкого профілю - 13 100 грн,
- головний механік -13 000 грн,
- інженер-будівельник - 12 900 грн,
- начальник цеху - 12 000 грн,
- слюсар-випробувач - 12 000 грн,
- монтажник сантехсистем - 11 700 грн,
- фрезерувальник - 11 700 грн,
- електромонтер з експлуатації електролічильників - 11 600 грн,
- слюсар-інструментальник - 11 500 грн,
- агроном - 11 340 грн,
- оператор лінії з виробництва харчової продукції (м'ясні продукти) - 11 033 грн,
- дизайнер меблів - 11 000 грн,
- електрослюсар будівельний - 11 000 грн,
- електрозварник на автоматичних і напівавтоматичних машинах - 11 000 грн,
- оператор фарбувально-сушильної лінії - 11 000 грн,
- поліцейський (за спеціалізаціями) - 10 500 грн,
- кранівник - 10 430 грн,
- керівник гуртка - 10 200 грн,
- муляр - 10 200 грн,
- технік-технолог з бродильного виробництва і виноробства - 10 100 грн,
- монтажник гіпсокартонних конструкцій - 10 000 грн,
- машиніст автовишки - 10 000 грн.