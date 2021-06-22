Кременчук, Бізнес/Робота, Робота, Полтавщина

Кому на Полтавщині роботодавці готові платити більше 20 тисяч гривень зарплати

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 549

 

Найбільша кількість вакансій все ж пропонує мінімалку

По Полтавській області станом на 1 червня в службу зайнятості заявлено роботодавцями 2390 вакансій. 

Як повідомляє пресслужба Кременчуцького міськрайонного центру зайнятості, середній розмір запропонованої зарплати у вакансіях - 7948 гривень у місяць. З мінімальною зарплатнею пропонується 848 вакансій, із зарплатою від мінімальної до 7 тисяч гривень - 495 пропозицій роботи, 7-8 тисяч - 279 вакансій, 8-9 тисяч - 163 вакансії, 9-10 тисяч - 219 і понад 10 тисяч гривень - 386 вакансій. 

Високу зарплату пропонують зокрема за такими вакансіями:  

  • моторист цементувального агрегата - 25 600 грн,
  • токар-карусельник - 20 000 грн,
  • електромеханік торговельного та холодильного устаткування - 15 500 грн,
  • складальник виробів з деревини - 15 000 грн,
  • перекладач - 15 000 грн,
  • слюсар із складання металевих конструкцій - 15 000 грн,
  • начальник відділу - 14 830 грн,
  • директор позашкільного закладу - 14 500 грн,
  • інженер з технічного аудиту - 14 400 грн,
  • головний технолог - 14 300 грн,
  • виконавець робіт - 13 500 грн,
  • машиніст розмельного устаткування - 13 400 грн,
  • формувальник ковбасних виробів - 13 123 грн,
  • верстатник широкого профілю - 13 100 грн,
  • головний механік -13 000 грн,
  • інженер-будівельник - 12 900 грн,
  • начальник цеху - 12 000 грн,
  • слюсар-випробувач - 12 000 грн,
  • монтажник сантехсистем - 11 700 грн,
  • фрезерувальник - 11 700 грн,
  • електромонтер з експлуатації електролічильників - 11 600 грн,
  • слюсар-інструментальник - 11 500 грн, 
  • агроном - 11 340 грн,
  • оператор лінії з виробництва харчової продукції (м'ясні продукти) - 11 033 грн,
  • дизайнер меблів - 11 000 грн,
  • електрослюсар будівельний - 11 000 грн,
  • електрозварник на автоматичних і напівавтоматичних машинах - 11 000 грн,
  • оператор фарбувально-сушильної лінії - 11 000 грн,
  • поліцейський (за спеціалізаціями) - 10 500 грн,
  • кранівник - 10 430 грн,
  • керівник гуртка - 10 200 грн,
  • муляр - 10 200 грн,
  • технік-технолог з бродильного виробництва і виноробства - 10 100 грн,
  • монтажник гіпсокартонних конструкцій - 10 000 грн,
  • машиніст автовишки - 10 000 грн. 
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Автор: Руслана Горгола
Теги: зарплата
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