У Кременчуці сталося смертельне ДТП

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Водій легковика, що перекинувся у Кременчуці загинув наступного дня після аварії.

За офіційними даними, аварія сталася 20-го червня, близько 20.00 по вулиці Богдана Хмельницького.

За попередньою інформацією, 36-річний водій автомобіля Daewoo виїхав за межі проїжджої частини, з’їхав у кювет і перевернувся. Унаслідок ДТП його госпіталізували до лікарні в тяжкому стані без свідомості, де наступного дня він помер.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Слідчі встановлюють обставини ДТП.