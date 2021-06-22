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У Кременчуці сталося смертельне ДТП

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Загинув водій легковика, що перевернувся

Водій легковика, що перекинувся у Кременчуці загинув наступного дня після аварії.

За офіційними даними, аварія сталася 20-го червня, близько 20.00 по вулиці Богдана Хмельницького.

За попередньою інформацією, 36-річний водій автомобіля Daewoo виїхав за межі проїжджої частини, з’їхав у кювет і перевернувся.  Унаслідок ДТП його госпіталізували до лікарні в тяжкому стані без свідомості, де наступного дня він помер.  

 

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху,  якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження)  Кримінального кодексу України. Слідчі  встановлюють обставини ДТП.

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Автор: Ірина Андрєєва Джерело фото: нацполіція Полтавщини
Теги: дтп ДТП
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