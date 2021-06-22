«Кременчукводоканал» купить два екскаватора, ціна питання 6 мільйонів гривень

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 407

Комунальне підприємство «Кременчукводоканал» оголосило закупівлю двох екскаваторів-навантажувачів. Відповідне оголошення розміщене в системі електронних закупівель Prozorro. Очікувана сума закупівлі складає 6 млн 398 тис грн. кінцевий строк подачі тендерних пропозицій — 3 липня, аукціон має відбутися 9 серпня.

Від учасників, крім відповідності технічним умовам, вимагається наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору.

Які екскаватори замовили: основні характеристики

1. Один екскаватор-навантажувач та один екскаватор-навантажувач з додатковим навісним обладнанням.

2. Шасі з пневмоколісним ходом, приводом на всі колеса та гідропідсилювачем керма.

3. Машини нові, не раніше 2021 року випуску, у стандартному заводському виконанні, не переобладнані

4. Машини з дизельними 4-х циліндровими двигунами, з прямим вприском палива, з турбонаддувом (не вище ЄВРО 2), потужністю не меншою 68,5 кВт (92,0 к.с.), робочим об’ємом 4400 см куб.

5. Повна експлуатаційна маса екскаватора - не менше 8100 кг.

6. Суцільний паливний бак екскаватора – не менше 160 л.

7. Також вимагається кондиціонер у кабіні екскаватора, звукова систему про оповіщення руху заднім ходом, електричний перемикач вибору коліс.

8. Багатофункціональний ківш навантажувача Номінальна місткість ковша навантажувача – не менше 1 куб. Метр.

9. Максимальна глибина копання не менше 5970 мм.

10. Гарантія 12 місяців.

11. Система контролю роботи екскаватора-навантажувача в реальному часі через GSM, GPS та Інтернет.

12. Один з екскаваторів — з гідромолотом з масою не менше 330 кг.

13. Додаткове навісне обладнання та екскаватор-навантажувач мають бути від одного виробника.





Потенційний учасник скаржиться на дискримінаційні умови

Як уже сказано, замовник передбачив вимогу, що додаткове навісне обладнання та екскаватор-навантажувач мають бути від одного виробника. І це викликало пропозицію потенційного учасника тендерну документацію, щоб розширити коло учасників закупівлі.

«Прошу Вас повідомити на що вплине застосування виробником на своїх екскаваторах-навантажувачах гідромолоту від іншого виробника? Прошу переглянути зазначений пункт та внести наступні зміни, які не погіршують якість навісного обладнання або екскаватора-навантажувача: «У разі застосування гідромолота від іншого виробника необхідно надати дозвіл від виробника екскаватора-навантажувача на можливість його використання», - така вимога опублікована у системі Prozorro.

Проте КП «Кременчукводоканал» цю вимогу не задовольнив, вказавши, що «закупівля та подальша експлуатація гідромолота та екскаватора-навантажувача від різних виробників ускладнить гарантійне та післягарантійне технічне обслуговування як екскаватора-навантажувача так і гідромолота».

Крім цього, подана скарга замовнику на дискримінаційні умови закупівлі, а саме:

«Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції посилання на офіційний сайт виробника де розміщена брошура/проспект/каталог тощо, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним характеристикам згідно з даною тендерною документацією запропонованого предмета закупівлі».

Зокрема, потенційний учасник закупівлі просить зазначити: «Що робити учасникам/виробникам, якщо сайт заводу буде на реконструкції на час тендеру або підвергнеться хакерської атаки, що масово відбувається у світі?»

На це замовник дає розлогу відповідь щодо його права встановлювати технічні параметри закупівлі і зазначає, що «не доведено та документально не підтверджено неможливість виконати наведені умови тендерної документації, а також не надано документального підтвердження, яким чином наведена вище умова документації порушує Ваші права та законні інтереси, пов'язані з участю у процедурі закупівлі, та позбавляє можливості подати свою пропозицію через наявні умови тендерної документації». Втім, технічні характеристики товару не мають нічого спільного з вимогою обов'язково підтверджувати їх за допомогою сайту виробника — і це, дійсно, може бути розцінена як дискримінаційна вимога.

Є ще одна скарга — на технічні параметри, які замовник теж відмовився змінити, вказавши, що це погіршить якісні характеристики товару.

Отже, наявні одразу три претензії на умови закупівлі. Чи будуть скарги до АМКУ? ТЪ слідкує за її перебігом — результат ми повідомимо.У минулому році КП «Кременчукводоканал» придбав колісний китайський екскаватор XCMG у ТОВ «Торговий дім «Альфатекс» за 5 млн 88 тис грн. Також «на озброєнні» водоканалу є екскаватор JCB.



