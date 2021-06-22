П'яні та не смішні: правоохоронці затримали щонайменше дев'ятьох порушників ПДР

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Про дев’ятьох затриманих цими вихідними порушників правил дорожнього руху звітують правоохоронці.

На автодорозі Полтава — Олександрія 19 червня патрульні затримали нетверезого водія, що сів за кермо автомобіля Ford. Зупинивши легковик, поліцейські справді помітили у 31-річного керманича ознаки алкогольного сп’яніння. Алкотестер Драгер показав результат — 2,74‰, що майже у 14 разів перевищує допустиму норму.

На вулиці Івана Приходька у той же день охоронці порядку помітили автомобіль ВАЗ, водій якого порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування із 32-річним керманичем інспектори помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Алкотестер Драгер показав результат — 1,64‰, що майже у 8 разів перевищує допустиму норму.

На автодорозі Полтава — Олександрія 20 червня патрульні зупинили мопед. Під час спілкування інспектори відчули від 40-річного керманича різкий запах алкоголю. Алкотестер Драгер показав результат — 2,94‰, що майже у 15 разів перевищує допустиму норму.

На вулиці Івана Приходька цього ж дня поліцейські зупинили автомобіль ВАЗ, вміст алкоголю в організмі водія якого перевищував майже у 11 разів.

Загалом за вихідні та святкові дні патрульні склали 9 протоколів на громадян, що керували своїми автівками з ознаками сп’яніння.