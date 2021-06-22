Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

Українці, які щепилися CoronaVac, все одно змушені будуть робити ПЛР-тест при в’їзді в ЄС

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 539 Коментарів: 3

 

Наразі Європейське агентство лікарських засобів не затвердило вакцину китайського виробництва

Громадяни України, які планують подорожувати територією Європейського Союзу і зробили щеплення від COVID-19 вакциною CoronaVac, все одно змушені будуть показати негативний ПЛР-тест. Справа в тому, що, на відміну від ВООЗ, Європейське агентство лікарських засобів не схвалило вакцину китайського виробництва для екстреного використання.

Станом на 22 червня для використання на території ЄС схвалені лише чотири вакцини:

  • Comirnaty (вакцина, розроблена Pfizer та BioNTech);
  • COVID-19 Vaccine Moderna;
  • Vaxzevria (раніше – AstraZeneca);
  • COVID-19 Vaccine Janssen.

Саме громадяни, щеплені одною з них, зможуть вільно подорожувати Європою при наявності відповідного документу.

В Агентстві не виключають, що з часом будуть схвалені й інші вакцини, що раніше були схвалені для екстреного використання ВООЗ. Зокрема, зараз фахівці розглядають препарати CVnCoV, NVX-CoV2373, Sputnik V та COVID-19 Vaccine (Vero Cell) Inactivated.

2
Автор: Тамара Зінченко
Теги: вакцини подорожі
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 3

54
IceSoul:
Сьогодні, 14:27

пфайзер не попал ни в утвержденный список ни в расматриваемый?


0 2
721
VsegdaProtiv:
Сьогодні, 14:34

Это на украинцах, называется, не будут ставить эксперименты?! 


3 0
113
КАПУША:
Сьогодні, 15:04

Круто! Спочатку ти такий: давайте вакцінуйтесь, це все безпечно та безкоштовно, а потім: так, це лайно, але щож


0 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх