Українці, які щепилися CoronaVac, все одно змушені будуть робити ПЛР-тест при в’їзді в ЄС

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 539 Коментарів: 3

Громадяни України, які планують подорожувати територією Європейського Союзу і зробили щеплення від COVID-19 вакциною CoronaVac, все одно змушені будуть показати негативний ПЛР-тест. Справа в тому, що, на відміну від ВООЗ, Європейське агентство лікарських засобів не схвалило вакцину китайського виробництва для екстреного використання.

Станом на 22 червня для використання на території ЄС схвалені лише чотири вакцини:

Comirnaty (вакцина, розроблена Pfizer та BioNTech);

COVID-19 Vaccine Moderna;

Vaxzevria (раніше – AstraZeneca);

COVID-19 Vaccine Janssen.

Саме громадяни, щеплені одною з них, зможуть вільно подорожувати Європою при наявності відповідного документу.

В Агентстві не виключають, що з часом будуть схвалені й інші вакцини, що раніше були схвалені для екстреного використання ВООЗ. Зокрема, зараз фахівці розглядають препарати CVnCoV, NVX-CoV2373, Sputnik V та COVID-19 Vaccine (Vero Cell) Inactivated.