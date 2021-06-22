На Полтавщині люди жили «на пороховій бочці»

Сьогодні, 13:22 Переглядів: 717

Цими вихідними рятувальники знайшли 25 мінометних мін калібром 50 мм просто на території приватного домогосподарства у Пирятині.

Співробітники відділу Національної поліції організували охорону місця виявлення, а знешкодити боєприпаси планується сьогодні.

Піротехнічні підрозділи ДСНС України щодня проводять роботи щодо обстеження територій та виявлення і знищення вибухонебезпечних предметів часів минулих війн. Найчастіше, такі небезпечні знахідки громадяни виявляють під час відпочинку у лісах, у ході господарських робіт на території власних домогосподарств. А у літній період збільшується також і кількість виявлених боєприпасів у водоймах.

Як стало відомо редакції, з початку року піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знищили 30 тис. 157 вибухонебезпечних предметів у тому числі, 194 авіаційні бомби.

Тож, з метою попередження нещасних випадків серед населення в разі виявлення вибухонебезпечних предметів, Державна служба України з надзвичайних ситуацій вкотре звертається до громадян з проханням дотримуватися правил безпечного поводження з вибухонебезпечними або невідомими предметами!

Категорично забороняється:

торкатися підозрілого предмету або пересувати його;

заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати;

здійснювати на підозрілий предмет звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, адже практично всі вибухові речовини

чутливі до механічних, звукових впливів та нагрівання;

намагатися самостійно знешкоджувати знахідку.

Пам'ятайте, що у разі виявлення вибухонебезпечних предметів необхідно відразу повідомити про це за номером «101» або «102» та у жодному разі не намагатися самостійно ідентифікувати знайдені боєприпаси!