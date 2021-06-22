Де в Кременчуці не буде світла 23 червня: назвали адреси

Основною причиною називають проведення ремонтних робіт
ПАТ «Полтаваобленерго» попереджає про тимчасові відключення електроенергії в Кременчуці 23 червня. Причиною стане проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.
З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:
- вул. Європейська, 66/13, 68;
- просп. Свободи, 15, 17, 19.
З 8.00 до 17.00 відключатимуть світло за адресами:
- вул. Ватутіна, 4-14;
- вул. Якова Петруся;
- вул. Карбишева;
- вул. Броніслава Урбанського;
- вул. Данила Галицького;
- вул. Тіниста;
- вул. Василя Стуса;
- вул. Григорія Чуркіна;
- вул. Лікаря О.Богаєвського;
- вул. Сущінського;
- вул. Лєвуна;
- вул. Гранітна;
- вул. Бетонна;
- пров. Солдатський;
- пров. Червоний;
- пров. Белінського, 7-9;
- пров. Маяковського, 10;
- пров. Самойлівський;
- пров. Космічний;
- пров. Василя Стуса;
- пр. Самойлівський;
- туп. Самойлівський.