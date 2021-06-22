Де в Кременчуці не буде світла 23 червня: назвали адреси

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 408

ПАТ «Полтаваобленерго» попереджає про тимчасові відключення електроенергії в Кременчуці 23 червня. Причиною стане проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.

З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:

вул. Європейська, 66/13, 68;

просп. Свободи, 15, 17, 19.

З 8.00 до 17.00 відключатимуть світло за адресами: