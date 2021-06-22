Кременчук

Де в Кременчуці не буде світла 23 червня: назвали адреси

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 408

 

Основною причиною називають проведення ремонтних робіт

ПАТ «Полтаваобленерго» попереджає про тимчасові відключення електроенергії в Кременчуці 23 червня. Причиною стане проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.

З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Європейська, 66/13, 68;
  • просп. Свободи, 15, 17, 19.

З 8.00 до 17.00 відключатимуть світло за адресами:

  • вул. Ватутіна, 4-14;
  • вул. Якова Петруся;
  • вул. Карбишева;
  • вул. Броніслава Урбанського;
  • вул. Данила Галицького;
  • вул. Тіниста;
  • вул. Василя Стуса;
  • вул. Григорія Чуркіна;
  • вул. Лікаря О.Богаєвського;
  • вул. Сущінського;
  • вул. Лєвуна;
  • вул. Гранітна;
  • вул. Бетонна;
  • пров. Солдатський;
  • пров. Червоний;
  • пров. Белінського, 7-9;
  • пров. Маяковського, 10;
  • пров. Самойлівський;
  • пров. Космічний;
  • пров. Василя Стуса;
  • пр. Самойлівський;
  • туп. Самойлівський.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключення
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