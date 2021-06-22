«Кремінь» змінив керівництво та головного тренера

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Футбольний клуб «Кремінь» змінив директора та головного тренера. За інформацією всеукраїнських ЗМІ новим головним тренером «Кременя» став Ігор Столовицький. Наставник покинув пост головного тренера «Дніпро» Черкаси й повернувся до Кременчука. До речі, Ігор Столовицький очолював «Кремінь» у 2018-2019 роках, тоді під його керівництвом «Кремінь» вдруге після відродження вийшов у Першу лігу.

Ігор Столовицький

За інформацією «Телеграфа», після завершення сезону з «Кременем» попрощався увесь адміністративний й тренерський штаб команди, також команду покинуло кілька гравців. Посаду директора клубу «Кремінь» замість Андрія Недяка обійняв Андрій Філь, який раніше був комерційним директором «Інгульця» (у 2020 році), до цього був менеджером зі спортивного екіпірування у донецькому «Металурзі». Цікаво, що після його звільнення «Інгулець» розмістив інформацію через інстаграм про пошуки нового виконавчого директора, як колись зробив «Кремінь» із пошуком головного тренера.

Андрій Філь

За даними з відкритих джерел реєстру компаній, на початку червня у «Кременя» змінився директор, ним дійсно став Андрій Філь.

«Телеграф» намагався взяти коментар у президента Сергія Ковніра, нового директора Андрія Філя та можливого нового головного тренера «Кременя» Ігоря Столовицького, проте на жаль, жоден з них не прокоментував кадрові зміни в кременчуцькій команді.