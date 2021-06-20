Кременчуцька велосипедистка у День батька завоювала золото

Сьогодні, 20:28 Переглядів: 268

Вихованка КДЮСШ «Авангард» Катерина Троян завоювала золоту медаль у гонці з роздільного старту на відкритому чемпіонаті Кіровоградської області з велоспорту- маунтінбайку. Змагання відбулися з 18 до 20 червня у Кропивницькому.

Невивчена траса,сильна конкуренція представниць кількох команд не завадила показати кращий час серед учасниць молодшої групи. Золота медаль Катерини - гарний подарунок до Дня батька. Тато Катерини,до речі,у минулому ,неодноразовий чемпіон України та учасник чемпіонатів світу з велоспорту. Бажаємо Катерині вдалих стартів та нових перемог.