Кременчук, Спорт, Кременчуг

Кременчуцька велосипедистка у День батька завоювала золото

Сьогодні, 20:28 Переглядів: 268

 Вітаємо кременчуцьку спортсменку

Вихованка КДЮСШ «Авангард» Катерина Троян завоювала золоту медаль у гонці з роздільного старту на відкритому чемпіонаті Кіровоградської області з велоспорту- маунтінбайку. Змагання відбулися з 18 до 20 червня у Кропивницькому.

Невивчена траса,сильна конкуренція представниць кількох команд не завадила показати кращий час серед учасниць молодшої групи. Золота медаль Катерини - гарний подарунок до Дня батька. Тато Катерини,до речі,у минулому ,неодноразовий чемпіон України та учасник чемпіонатів світу з велоспорту. Бажаємо Катерині вдалих стартів та нових перемог.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: велоспорт
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