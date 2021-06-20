Однією ногою на п'єдесталі: юні шахісти змагаються на чемпіонаті й відпочивають на морі

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 221

Завершилися одразу два чемпіонати України за участю кременчуцьких шахістів: до 8 років в Одесі і серед ветеранів в Дніпрі. Про Телеграфу розповів директор шахово-шашкового клубу "Каїсса" Володимир Груздєв.

В Одесі Михайло Кибкало в шаховій класиці розділив 3-4 місце. При цьому, поступившись в 6 турі Назару Тарасенко з Київської області чорним кольором, Михайло потужно фінішував з трьома поспіль перемогами у грі з Тиграном Аваляном з Луганська, Павлом Фесенко (Київська область) і найважливішою в останній партії над претендентом на 3-е місце одеситом Максимом Кріштофором, який випереджав його на півочка.

- Якщо з 1 і 2-м місцями було зрозуміло після впевненої гри і перемоги Микити Філіндаша в 5-му турі над земляком з Києва Михайлом Неживенко, відтіснивши його на другу позицію, то за 3-є місце крім М.Кибкало і М. Кріштофора претендували в очному поєдинку Михайло Нікітенко з Харківської області і киянин Павло Соколенко. Кожен з яких в разі перемоги ставав третім за коефіцієнтом Бухгольца, а в разі нічийного результату партії, третім ставав хтось з попередньої пари в залежності від її результату. Насправді день цей став в Одесі київським, коли троє киян здобули як і Михайло перемоги і П.Соколенко таки став третім за коефіцієнтом. А нагородою для Михайла стало виконання 1-го розряду, хоча лише трохи більше місяця тому він виконав лише 2-ий, - зауважив Володимир Груздєв.





Ще більш потужний спурт з 4-х перемог на фініші вдався Михайлу в чемпіонаті з бліцу в 9 турі за швейцарською системою з регламентом 3 хвилини на партію з додаванням 2 секунд за зроблений хід.

- Тут М.Нежівенко і Н.Філіндаш помінялися на п'єдесталі місцями. Спочатку Михайло не потрапив в ритм через те, що з таким регламентом через відсутність годинника у Кременчуці практично не грають. У підсумку, з непоганим результатом в 6 очок, він став 14 з 71 учасників, третім в бліці за 2-ма киянами фінішував львів'янин Святослав Кірпень, - додав Володимир Груздєв.





Цілком успішно виступив в чемпіонаті серед ветеранів кандидат в майстри спорту з Кременчука Михайло Грищенко. Він став 6-м в круговому турнірі при 10 учасниках, зробивши нічию в останньому турі з переможцем - майстром спорту Віктором Твердохлебовим.

Наступним пунктом призначення для кременчуцьких шахістів буде Очаків, де у вересні відбудеться чемпіонат України до 10 років, в якому зіграють 5 кременчуцьких призерів чемпіонату області серед хлопців. Тому для підготовки до чемпіонату з ініціативи тренерів «Каїсса», клуб вперше організував річний шаховий табір на Арабатській стрілці Азовського моря, в якому діти не лише відпочивають, а й дізнаються нове під час екскурсій, відвідування «дельфін шоу», солоного озера. Головне звичайно напружені шахові заняття і логічні ігри, а для фізичної загартованості та вироблення витривалості щоденна зарядка, фізичні вправи і водні процедури.

Кременчужани взяли участь у турнірі в Щасливцево, де переможцем став наш спортсмен - Артем Титянюк, нещодавно став переможцем 1-ої ліги дорослої ліги, а 2-м і третім призерами тренери «Каїсса» Олександр Мальцев і Тарас Дацюк. Півочки не вистачило до призового місця Тетяні Хоменко, яка стала кращою серед дівчат. Поки в таборі лише перший заїзд, а ще буде другий і третій, а це значить, що ще більше юних шахістів зможуть не тільки відпочити, а й підвищити шахову майстерність.