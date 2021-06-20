«Я гордий, що прооперований тут, на рідній землі»: як провели унікальну операцію на Полтавщині

Першу в Полтавській області операцію на відкритому серці в обласному кардіоваскулярному центрі зробили 70-річному жителю Кременчука. Бригада київських і полтавських спеціалістів оперувала протягом 5 годин із використанням штучного кровообігу. Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОДА.
Директор Департаменту охорони здоров’я ОДА Віктор Лисак розповів, що підготовка до операції тривала три тижні. Повністю було проведено оцінку операційних, наявність інструментів та матеріалів.
«Нині ми вже знаємо, що потрібно додатково докупити для проведення таких операцій. Важливо вкладати певний ресурс у здоров’я людей. Наше завдання врятувати якнайбільше життів», – сказав Віктор Лисак.
Найближчим часом медики будуть звертатися до депутатського корпусу Полтавської обласної ради, щоб передбачити кошти з обласного бюджету на подібні операції, щоб закупити необхідні препарати та максимально зменшити тягар на гаманець пацієнта. Пізніше кардіоцентр за цим пакетом (хірургічним) буде укладений договір з НСЗУ, повідомив Віктор Лисак.
Через тиждень-два у кардіоцентрі планують провести ще дві подібні операції спільно зі столичними фахівцями. До кінця цього року місцеві лікарі мають виконувати оперативні втручання на відкритому серці самостійно, а фахівці з Києва здійснюватимуть лишей консультативний супровід.