«Я гордий, що прооперований тут, на рідній землі»: як провели унікальну операцію на Полтавщині

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Першу в Полтавській області операцію на відкритому серці в обласному кардіоваскулярному центрі зробили 70-річному жителю Кременчука. Бригада київських і полтавських спеціалістів оперувала протягом 5 годин із використанням штучного кровообігу. Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОДА.

- Операція була дуже відповідальною, бо це життя людини. У пацієнта було ураження коронарних артерій. Оперативне втручання передбачало аортокоронарне шунтування трьох судин, але ж зі штучним кровообігом. Все пройшло вдало, пацієнт почувається добре. У розмові сьогодні він поділився зі мною: «Я гордий, що прооперований тут, на рідній землі», – сказав заслужений лікар України, завідувач відділення кардіохірургії ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Андрій Горячев. – Ми оперували на сучасному обладнанні, яке є в центрі. Я багато бачив подібних закладів, працював за кордоном, тому впевнено заявляю: Полтавський кардіоцентр знаходиться на дуже високому рівні. Все це ви маєте завдяки голові облдержадміністрації та директору департаменту охорони здоров’я, а також керівнику центру.

Директор Департаменту охорони здоров’я ОДА Віктор Лисак розповів, що підготовка до операції тривала три тижні. Повністю було проведено оцінку операційних, наявність інструментів та матеріалів.

«Нині ми вже знаємо, що потрібно додатково докупити для проведення таких операцій. Важливо вкладати певний ресурс у здоров’я людей. Наше завдання врятувати якнайбільше життів», – сказав Віктор Лисак.

«Ця операція – зона росту для всього нашого колективу. Особливо – це стимул для молодих медиків, які розуміють, що таку операцію можуть зробити самі та мають куди розвиватися,– сказав директор КП «Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр» Костянтин Вакуленко. – Операція дороговартісна. Її допомогли провести благодійники».

Найближчим часом медики будуть звертатися до депутатського корпусу Полтавської обласної ради, щоб передбачити кошти з обласного бюджету на подібні операції, щоб закупити необхідні препарати та максимально зменшити тягар на гаманець пацієнта. Пізніше кардіоцентр за цим пакетом (хірургічним) буде укладений договір з НСЗУ, повідомив Віктор Лисак.

Через тиждень-два у кардіоцентрі планують провести ще дві подібні операції спільно зі столичними фахівцями. До кінця цього року місцеві лікарі мають виконувати оперативні втручання на відкритому серці самостійно, а фахівці з Києва здійснюватимуть лишей консультативний супровід.