Сьогодні кременчужанину зробили першу на Полтавщині операцію на відкритому серці

Сьогодні, 18:40 Переглядів: 427 Коментарів: 1

Історичний день для медицини області

16 червня вперше в Полтавській області провели хірургічну операцію на відкритому серці – аортокоронарне шунтування зробили 70-річному кременчужанину. Як повідомляє голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов, сьогодні – історичний день для медицини Полтавщини.

Наразі пацієнт почувається добре, дихає самостійно. Виконали операцію в новому корпусі Полтавського обласного клінічного кардіоцентру, збудованому в межах програми Президента України «Велике будівництво».

Операцію зробили бригади київських і полтавських спеціалістів під керівництвом директора Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова Василя Васильовича Лазоришинця.

Для медицини області – це крок у майбутнє. Київські фахівці й надалі консультуватимуть наших лікарів, щоб за кілька років вони самостійно проводили такі втручання, - зазначає Олег Синєгубов у своєму телеграм-каналі.