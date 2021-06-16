Сьогодні кременчужанину зробили першу на Полтавщині операцію на відкритому серці

16 червня вперше в Полтавській області провели хірургічну операцію на відкритому серці – аортокоронарне шунтування зробили 70-річному кременчужанину. Як повідомляє голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов, сьогодні – історичний день для медицини Полтавщини.
Наразі пацієнт почувається добре, дихає самостійно. Виконали операцію в новому корпусі Полтавського обласного клінічного кардіоцентру, збудованому в межах програми Президента України «Велике будівництво».
Операцію зробили бригади київських і полтавських спеціалістів під керівництвом директора Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова Василя Васильовича Лазоришинця.