Медик, яка 30 років рятувала життя людей, тепер сама потребує допомоги

Кременчужанка Світлана Мозгова близько року бореться з раком. 52-річна жінка більше ніж півжиття рятувала життя іншим, працюючи фельдшером на станції швидкої допомоги.
Весною минулого року у жінки підозрювали доброякісну пухлину, проте біопсія встановила - злоякісна. Лікарі поставили діагноз - рак крові (лімфома) 2 ступеню.
Спочатку пухлина почала зменшуватися у розмірах, але згодом знову почала рости. Променева терапія не дала бажаного результату. Оскільки пухлина знаходиться у небезпечному місці є загроза втрати зору, тому потрібен лише ІМРТ промінь. Оскільки апарат є лише у приватній клініці - лікування вартісне. Кременчужанці призначили 25 курсів променевої терапії. Один курс коштує 3 075 грн (загалом потрібно 76 875 грн + ліки).