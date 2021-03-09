Медик, яка 30 років рятувала життя людей, тепер сама потребує допомоги

Сьогодні, 14:27 Переглядів: 1 457

Кременчужанка Світлана Мозгова близько року бореться з раком. 52-річна жінка більше ніж півжиття рятувала життя іншим, працюючи фельдшером на станції швидкої допомоги.

Весною минулого року у жінки підозрювали доброякісну пухлину, проте біопсія встановила - злоякісна. Лікарі поставили діагноз - рак крові (лімфома) 2 ступеню.

- Майже все своє життя мама працювала фельдшером, багато разів рятувала людям життя, а зараз сама потребує допомоги, - розповів Телеграфу син Світлани Євген. - Відразу ми поїхали до Києва в інститут нейрохірургії ім.Ромаданова. Там нам зробили біопсію, після чого був виставлений діагноз - лімфома (злоякісна пухлина). У національному інституті раку (НІР), який знаходиться у Києві, провели 10 курсів хіміотерапії, які, на жаль, бажаного результату не дали. Своїми силами, ми зібрали понад 150 000 грн, допомагали рідні та друзі.

Спочатку пухлина почала зменшуватися у розмірах, але згодом знову почала рости. Променева терапія не дала бажаного результату. Оскільки пухлина знаходиться у небезпечному місці є загроза втрати зору, тому потрібен лише ІМРТ промінь. Оскільки апарат є лише у приватній клініці - лікування вартісне. Кременчужанці призначили 25 курсів променевої терапії. Один курс коштує 3 075 грн (загалом потрібно 76 875 грн + ліки).