У 21 мешканця Полтавщини зафіксували COVID-19

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні
852 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 19 червня 2021 року. Зокрема, захворіли 23 дитини та 41 медпрацівник.
Також за минулу добу
▪️госпіталізовано – 571 особа;
▪️летальних випадків – 40;
▪️одужало – 2 736 осіб;
▪️здійснено тестувань за добу –
49 630 (зокрема методом ПЛР –
26 463, методом ІФА – 8 608);
▪️досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 14 559.
За весь час пандемії в Україні
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (202), Харківській (63), Львівській (61), Дніпропетровській (44) та Миколаївській (44) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 202 випадки;
Вінницька область – 13 випадків;
Волинська область – 32 випадки;
Дніпропетровська область – 44 випадки;
Донецька область – 23 випадки;
Житомирська область – 20 випадків;
Закарпатська область – 15 випадків;
Запорізька область – 42 випадки;
Івано-Франківська область – 11 випадків;
Київська область – 41 випадок;
Кіровоградська область – 10 випадків;
Луганська область – 9 випадків;
Львівська область – 61 випадок;
Миколаївська область – 44 випадки;
Одеська область – 33 випадки;
Полтавська область – 21 випадок;
Рівненська область – 21 випадок;
Сумська область – 19 випадків;
Тернопільська область – 6 випадків;
Харківська область – 63 випадки;
Херсонська область – 30 випадків;
Хмельницька область – 32 випадки;
Черкаська область – 26 випадків;
Чернівецька область – 24 випадки;
Чернігівська область – 10 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.