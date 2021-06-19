У 21 мешканця Полтавщини зафіксували COVID-19

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні

852 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 19 червня 2021 року. Зокрема, захворіли 23 дитини та 41 медпрацівник.

Також за минулу добу

▪️госпіталізовано – 571 особа;

▪️летальних випадків – 40;

▪️одужало – 2 736 осіб;

▪️здійснено тестувань за добу –

49 630 (зокрема методом ПЛР –

26 463, методом ІФА – 8 608);

▪️досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 14 559.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 2 229 044 особи;

одужало – 2 150 708 осіб;

летальних випадків – 51 992;

проведено ПЛР-тестувань – 10 656 207.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (202), Харківській (63), Львівській (61), Дніпропетровській (44) та Миколаївській (44) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 202 випадки;

Вінницька область – 13 випадків;

Волинська область – 32 випадки;

Дніпропетровська область – 44 випадки;

Донецька область – 23 випадки;

Житомирська область – 20 випадків;

Закарпатська область – 15 випадків;

Запорізька область – 42 випадки;

Івано-Франківська область – 11 випадків;

Київська область – 41 випадок;

Кіровоградська область – 10 випадків;

Луганська область – 9 випадків;

Львівська область – 61 випадок;

Миколаївська область – 44 випадки;

Одеська область – 33 випадки;

Полтавська область – 21 випадок;

Рівненська область – 21 випадок;

Сумська область – 19 випадків;

Тернопільська область – 6 випадків;

Харківська область – 63 випадки;

Херсонська область – 30 випадків;

Хмельницька область – 32 випадки;

Черкаська область – 26 випадків;

Чернівецька область – 24 випадки;

Чернігівська область – 10 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.