2 373 кременчужан пройшли повний цикл вакцинації

Сьогодні, 12:05 Переглядів: 199

За поточний тиждень 3640 кременчужан пройшли протиковідну вакцинацію. З них першою дозою було щеплено 2771 житель міста, другою дозою – 869 осіб. Про це на штабі з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації повідомила заступник міського голови Ольга Усанова.

Станом на сьогоднішній день однією дозою вже вакциновано 13603 кременчужанина, а повний цикл вакцинації пройшли 2373 громадянина.

Ольга Усанова наголосила, що ті особи, які отримали по дві дози протиковідного щеплення, можуть оформити сертифікат у сімейного лікаря, з яким у них укладена декларація. Цей документ затверджений Постановою Кабінету Міністрів України та є міжнародним.