ФХУ та УХЛ дійшли спільної згоди?

Сьогодні, 12:32 Переглядів: 180

Федерація хокею України та Українська хокейна ліга досягли угоди щодо спільного проведення чемпіонату України. Про це повідомляє пресслужба ФХЛ.

Українська хокейна ліга і Федерація хокею України досягли домовленості щодо продовження співпраці в рамках чинного договору, підписання додаткової угоди в інтересах збірних команд України та українського хокеїста в цілому, а також вироблення довгострокової угоди про спільну роботу з проведення чемпіонатів України з хокею.

Подробиці подальшої співпраці:

1. ФХУ входить до складу засновників УХЛ з часткою 50%. Так, Федерація і Ліга розділять правові, фінансові та маркетингові обов'язки, також між Федерацією і клубами встановлюється паритет в прийнятті рішень;

2. ФХУ надає місця представникам клубів в раді Федерації;

3. Сторони об'єднують свої зусилля в роботі, спрямованої на успішні виступи збірних України всіх рівнів;

4. ФХУ і УХЛ відкликають взаємні судові позови;

5. ФХУ і УХЛ на паритетних засадах створюють незалежну асоціацію суддів.

Ба більше, було прийнято рішення, що в наступному сезоні команди-учасниці чемпіонату України зможуть заявити не більше 11 легіонерів, із яких не більше 10 – польові гравці.

Також зазначимо, що в розкладі матчів чемпіонату будуть передбачені 3 паузи для підготовки збірних команд.