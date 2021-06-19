Кременчуцька школа-інтернат ім.Піддубного стане ліцеїм

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На сесію Полтавської обласної ради виносять проєкт рішення «Про зміну найменування комунального закладу «Кременчуцька спеціалізована школа-інтернат спортивного профілю І-ІІІ ступенів імені І.М. Піддубного». Згідно з проєктом рішення школа-інтернат стане ліцеєм. Повна назва закладу звучатиме як Кременчуцький спортивний ліцей імені І.М. Піддубного Полтавської обласної ради. При цьому у складі навчального закладу залишиться пансіонат.

Директор школи-інтернату спортивного профілю Олександр Кириченко має підготувати нову редакцію Статуту закладу, подати її на затвердження управлінню майном обласної ради та здійснити його державну реєстрацію відповідно до вимог чинного законодавства.