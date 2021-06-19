Кременчуцькі комунальники розчистили «Гостру могилу»

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Вчора, 18 червня, працівники КП "Благоустрій Кременчука" виконували комплексні роботи на території кургану "Гостра могила", що розташований на Деївській горі, 4-ий км дороги Кременчук-Онуфріївка. Про це повідомляє пресслужба Департаменту ЖКГ.

- Протягом 10 днів у кінці липня 1941 року з робітників, службовців і учнів була сформована Кременчуцька дивізія народного ополчення (більше 3000 осіб). У бій першими вступили бійці Крюківського полку Кременчуцької дивізії народного ополчення. Одержавши відсіч, німці розгорнули мінометні та артилерійські батареї та почали обстрілювати Кременчук. Дивізія ополченців розгорнулась до бою в окопах на південному схилі Деївської гори... Зайняття німцями Дніпровських переправ було зірвано. Бійці і командири Кременчуцької дивізії народного ополчення з честю виконали свій обов'язок перед Батьківщиною...- йдеться у повідомленні.