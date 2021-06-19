Кременчуцькі тенісисти виступили на Всеукраїнській Спартакіаді «Повір у себе

Сьогодні, 17:35 Переглядів: 0

10-13 червня в Одесі (спортзал УДЦ «Молода гвардія») відбулися фінальні змагання з настільного тенісу ХХVІІІ Всеукраїнської спартакіади «Повір у себе». Змагання присвячені 30 річниці Незалежності України серед спортсменів з УОРА та вадами слуху. Кременчук на змаганнях представляли 11-річні вихованці тренера Сергія Казаряна - Нікіта Домбровський (УОРА,змагальний клас 10) та Матвій Гавва (вади слуху),обидва виступали у молодшій віковій групі. Про це «Телеграфу» розповів почесний голова правління ГО «Кременчуцький дитячо-юнацький центр спорту для осіб з обмеженими можливостями «Оріяна» Валерій Лекумович.

На жаль, турнір розпочався для юних кременчужан не дуже вдало. Першим вступив у боротьбу 11 червня дебютант змагань такого високого рівня - Матвій. Він програв дві попередні гри і вибув з числа претендентів на призові місця. Дуже драматично склалися 12 червня змагання спортсменів УОРА молодшої вікової групи об`єднаного змагального класу 9-10. Нікіта Домбровський, Максим Наявко з Івано-Франківської області та постійний суперник кременчужанина - Ярослав Брай з Закарпаття, набрали рівну кількість очок - по 5, тому місця визначалися за кращим співвідношенням партій. Таким чином чемпіоном став Максим, друге місце у Ярослава, а Нікіта отримає бронзову медаль. Прикро, але кременчужанин переміг чемпіона, проте програв закарпатцю, який значно нижче його за класом гри. Спорт є спорт!

13 червня проходили змагання пар. Серед спортсменів з УОРА переможцями у чоловічому парному розряді стали кременчужанин Нікіта Домбровський разом з Ярославом Браєм з Закарпаття. Пара Домбровський (Полтавська область) - Брай (Закарпатська область) у всіх зустрічах виявилася сильніше за всі інші чотири пари.

17 червня в Українському дитячому центрі «Молода гвардія», привітали та нагородили переможців і учасників фінальних змагань з настільного тенісу 28 Всеукраїнської Спартакіади «Повір у себе» серед дітей з інвалідністю, присвяченої 30-ї річниці Незалежності України. Серед них і кременчужанин Нікіта Домбровський, який виборов золоту та бронзову нагороду. Щиро вітаємо Нікіту та його наставника Сергія Казаряна,бажаємо їм подальших успіхів у спорті та житті. Через декілька днів на юного спортсмена чекає НТЗ збірної команди України у Чернігові.