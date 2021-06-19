Встигніть вакцинуватися: на Полтавщині діє 6 центрів масової вакцинації

Сьогодні, 07:34 Переглядів: 252

У Кременчуці сьогодні, 19 червня, працюватиме центр масової вакцинації. Графік змінили через святкові вихідні, на які припадає, зокрема, Трійця.

Нагадуємо, що крім Полтави пункти запрацювали ще у чотирьох містах області – Миргороді, Лубнах, Кременчуці та Горішніх Плавнях. Діятимуть вони упродовж трьох днів – із 17 до 19 червня. А ще один центр вакцинації – шостий – має запрацювати 18 червня у торговельно-розважальному центрі «Київ», що в Полтаві. У ньому лікарі щеплюватимуть охочих до неділі включно.

В усіх пунктах щеплюють безплатно препаратом "CoronaVac" в 11 ліцеї.