У Кременчуці через «залізних коней» перекриють центр міста

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 763

З 25 до 27 червня у Кременчуці проходитиме відкритий чемпіонат України з велосипедного спорту (шосе).

На вулицях, де проходитимуть змагання, на період їх проведення буде тимчасово обмежено рух автотранспорту, забезпечено безпеку дорожнього руху, розроблені плани об’їзду та встановлені відповідні дорожні знаки.

25 та 26 червня змагання будуть проходити на вул. Занасипський шлях поблизу АГНКС УкрАвтоГаз до перехрестя з Полтавським проспектом.

27 червня змагання у центральній частині міста за маршрутом – площа Перемоги, вул. Генерала Жадова, вул. Першотравнева, вул. Перемоги, вул. Ігоря Сердюка, площа Перемоги.



