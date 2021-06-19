У Кременчуці реєструватимуть національний рекорд за кількістю хрестиків

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21 червня об 11.00 відбудеться мистецький захід, на якому презентуватиметься авторська виставка вишитих картин мисткині Тетяни Миколаївни Мкртчян «Перлина вишиваного світу». Захід відбудеться у читальній залі центральної міської бібліотеки, що розташована за адресою вул. Соборна, 9/16.

На творчому заході будуть присутні члени Експертної Ради Національного Реєстру Рекордів України з м. Києва, які зареєструють нове національне досягнення у заявленому рекорді «Найбільша кількість вишитих хрестиків на авторських картинах», категорія «Мистецтво».

Заявлена кількість хрестиків – 5 965 470 шт

Заявлена площа – 23,84 кв.м.

Кількість картин в наявності – 120 шт.

Унікальна виставка картин захопить усіх не лише сюжетами, але й змістом, своєю сутністю і призначенням, і вас приголомшить розмах крил думки й глибина майстерності Тетяни Мкртчян.

Тетяна Миколаївна Мкртчян народилася 24 листопада 1944 року в містечку Тальне, що на Черкащині. Доля розпорядилася так, що впродовж майже всього свого трудового життя вона працювала на автобудівному заводі КрАЗ. Разом із чоловіком Володимиром Михайловичем виховала трьох дітей, а з ними й трьох внуків.

Уже перебуваючи на заслуженому відпочинку, почала захоплюватися мереженням заполоччю. Народна майстриня за свою творчу працю дістала чимало виявів пошани, а слава про неї набуває все нового й нового розголосу.

До відома:

Рекорди тематичної категорії в Україні: 2018 рік, у Львові експерти Національного Реєстру Рекордів зареєстрували рекорд «Найбільша картина, вишита хрестиком вручну» - зафіксовано 1 374 058 хрестиків. Картина розміром 194см х 143см, рекордсменка – Катерина Лукіна.