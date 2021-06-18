Кременчук

Як працюватиме Кременчуцький ЦНАП на Трійцю

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Графік роботи на ці вихідні

Як працюватиме Кременчуцький ЦНАП на Трійцю повідомили на сторінці Центр надання адміністративних послуг у місті Кременчуці - ЦНАП Кременчука.

Згідно статті 73 Кодексу законів про працю України Департамент «Центр надання адміністративних послуг» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області буде працювати за наступним графіком:

Головний офіс:
(вул. Гагаріна, 14),
19 червня – з 8.00 до 15.00,
20-21 червня – вихідні дні,
з 22 червня – згідно з графіком.

Автозаводський відділ:
(вул. Героїв України, 11-А)
19 червня – з 8.00 до 15.00,
20-22 червня – вихідні дні,
з 23 червня – згідно з графіком.

Крюківський відділ:
(вул. І.Приходька, 90)
21 червня – вихідний день,
з 22 червня – згідно з графіком.

Сектор у с. Потоки:
21 червня – вихідний день,
з 22 червня – згідно з графіком.

Всі документи, прийняті в передсвятковий робочий день, будуть передані суб'єкту надання послуги у перший робочий день після святкового вихідного дня.

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Автор: Альона Душенко
Теги: ЦНАП
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