Як працюватиме Кременчуцький ЦНАП на Трійцю

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 76

Графік роботи на ці вихідні

Як працюватиме Кременчуцький ЦНАП на Трійцю повідомили на сторінці Центр надання адміністративних послуг у місті Кременчуці - ЦНАП Кременчука.

Згідно статті 73 Кодексу законів про працю України Департамент «Центр надання адміністративних послуг» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області буде працювати за наступним графіком:

Головний офіс:

(вул. Гагаріна, 14),

19 червня – з 8.00 до 15.00,

20-21 червня – вихідні дні,

з 22 червня – згідно з графіком.

Автозаводський відділ:

(вул. Героїв України, 11-А)

19 червня – з 8.00 до 15.00,

20-22 червня – вихідні дні,

з 23 червня – згідно з графіком.

Крюківський відділ:

(вул. І.Приходька, 90)

21 червня – вихідний день,

з 22 червня – згідно з графіком.

Сектор у с. Потоки:

21 червня – вихідний день,

з 22 червня – згідно з графіком.

Всі документи, прийняті в передсвятковий робочий день, будуть передані суб'єкту надання послуги у перший робочий день після святкового вихідного дня.