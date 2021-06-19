Вночі згорів автомобіль одного з активістів Кременчука

Вчора, 09:38 Переглядів: 3 592

Сьогодні вночі, 19 червня, згорів автомобіль одного з активістів Геннадія Тертичного. Про це чоловік повідомив на своїй сторінці у фейсбуці. За словами Геннадія автомобіль його батька, але він ним користувався. Кременчужанин викликав поліцію й написав заяву про погрозу своєму життю та життю рідних.

За даними пресслужби ДСНС, пожежа сталася близько третьої години ночі в провулку Поштовому, що в центрі міста. Горів автомобіль Jeep COMPASS, 2012 року випуску. Вогнем знищено лакофарбове покриття переднього та заднього лівих крил повністтю, задньої лівої двері на площі 0,5 кв. м., капоту – на площі 0,3 ка.м., даху – 1 кв.м., задньої ляди – 0,7 кв.м., правого переднього крила – на площі 0,2 кв.м., остеклення задньої ляди, задній бампер 0,3 кв.м., передній бампер 0, 7 кв.м., передня ліва фара, дві ліві шини, внутрішнє оздоблення багажнику та сидінь салону на площі 1 кв.м., внутрішнє оздоблення стелі 0,5 кв.м., пластиковий простір між капотом та лобовим склом на площі 0,5 кв.м., лівий передній підкрилок.

Пошкоджено дві праві шини, закопчено салон авто та моторний відсік, лобове скло.

Причина пожежі встановлюється.