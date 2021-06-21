У Кременчуці планують запустити бібліобус

Депутати на комісії з питань освіти, молоді, культури та спорту.намагаються знайти рішення, як скоротити бібліотеки й забезпечити книгами кременчужан з дальніх мікрорайонів. Розглядають варіанти відкриття буккросингу в контактних центрах або запуск бібліобусу, який корсуватиме між районами.
Для організації простору у невеличких бібліотеках пропонують використовувати стелажі на колесах, які легко трансформують простір – від книжкових полиць до проведення заходів.
Найбільше депутатів зацікавив бібліобус, який можна зробити з маршрутки.
У Кенії для цієї мети використовують в'ючних тварин, а в Венесуелі книги доставляють в важкодоступні гірські райони на ослах і мулах.
У США перша пересувна бібліотека з'явилася в 1904 році у штаті Меріленд, а у Німеччині в 1920-ті в місті Мюнхені на базі трамвая. У 1926 муніципальна бібліотека міста Вормс організувала автобус.
У Вінницькій області кілька років тому запустили мобільний бібліотечний комплекс, своєрідну бібліотек на колесах.
У Тернопільській області розрахували час в дорозі, витрати на паливо та час обслуговування читачів після реформування бібліотечної системи.
Чи вийде у Кременчуці запровадити бібліотеку на колесах – покаже лише час.