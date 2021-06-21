У Кременчуці планують запустити бібліобус

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 360

Депутати на комісії з питань освіти, молоді, культури та спорту.намагаються знайти рішення, як скоротити бібліотеки й забезпечити книгами кременчужан з дальніх мікрорайонів. Розглядають варіанти відкриття буккросингу в контактних центрах або запуск бібліобусу, який корсуватиме між районами.

Для організації простору у невеличких бібліотеках пропонують використовувати стелажі на колесах, які легко трансформують простір – від книжкових полиць до проведення заходів.

Найбільше депутатів зацікавив бібліобус, який можна зробити з маршрутки.

Бібліобус – транспортний засіб (зазвичай автобус, іноді вантажівка), обладнане полками або вітринами для транспортування книг. Зручно для маленьких і віддалених населених пунктів, де створення звичайної бібліотеки недоцільно. У західних країнах мобільні бібліотеки іноді призначалися для інвалідів мають обмеження в русі, однак цей сервіс витіснив інтернет і простий замовлення по телефону.

У Кенії для цієї мети використовують в'ючних тварин, а в Венесуелі книги доставляють в важкодоступні гірські райони на ослах і мулах.

У США перша пересувна бібліотека з'явилася в 1904 році у штаті Меріленд, а у Німеччині в 1920-ті в місті Мюнхені на базі трамвая. У 1926 муніципальна бібліотека міста Вормс організувала автобус.

У Вінницькій області кілька років тому запустили мобільний бібліотечний комплекс, своєрідну бібліотек на колесах.

У Тернопільській області розрахували час в дорозі, витрати на паливо та час обслуговування читачів після реформування бібліотечної системи.

Чи вийде у Кременчуці запровадити бібліотеку на колесах – покаже лише час.