Від ускладнень коронавірусу у Кременчуці померли 77-річна жінка та 81-річний чоловік

Сьогодні, 22:26 Переглядів: 90

Сьогодні, 16 червня, в Кременчуці зареєстрували 10 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.

Захворіли 6 жінок віком від 42 до 74 років та 4 чоловіки від 49 до 80 років. Із них 9 перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а один - в інфекційному шпиталі.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 35 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.

Одужало 40 пацієнтів.

На жаль, померли два пацієнти: 77-річна жінка та 81-річний чоловік.

Всього зареєстровано 9336: одужало 8852, померло 269.