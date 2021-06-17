У Кременчуці діє виставка картин Емми Андрієвської, чиї казки діти вивчають у 6 класі

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 322

















Фото: Артем Коваленко

До 15 серпня у малому залі Кременчуцької художньої галереї діятиме персональна виставка живопису лауреатки Шевченківської премії Емми Андрієвської. Вона присвячена 90-річному ювілею мисткині зі світовою славою і має назву «Емма 90».

Емма Андрієвська – українська художниця і письменниця з України, певний час жила в Нью-Йорку, а зараз мешкає в Мюнхені. Виставки авторки експонувалися в багатьох галереях світу, а школярі у 6 класі вивчають її казки-притчі.

Вона ніколи не жила в Кременчуці, проте її роботи потрапили до міської галереї у 2019 році завдяки знайомству пані Андрієвської з Оксаною Бойко.

- Коли я навчалася в Мюнхені, ми з нею познайомилася, і два роки тому знову зустрілися. Художниця показала мені свою творчість, а я розказала, що працюю в галереї. І вона радо відгукнулася – подарувала свої картини, навіть оплатила дорогу, щоб транспортувати свої твори, – говорить директорка міської галереї Оксана Бойко.

Емма Андрієвська є представницею українського модерну. Особливістю техніки художниці є те, що вона накладає акрил на полотно кількома шарами – може бути до 25 шарів на одній картині.

Директорка галереї вважає, що кожен зможе знайти відгук у фантастичних роботах мисткині, адже для Кременчука ця експозиція – то справжній «культурний вибух».

Кременчуцька міська художня галерея працює: