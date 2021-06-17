Юні більярдисти Кременчука вибороли нагороди на змаганнях

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 223

Спортсмени відзначилися на обласних та всеукраїнських змаганнях

12 червня у БК «Бінго» відбувся чемпіонат Полтавської області серед юніорів та юнаків. Як повідомила чемпіонка України та голова Федерації Полтавської області з більярду Анастасія Ковальчук, змагання пройшли за підтримки Відокремленого підрозділу Федерації спортивного більярду України в Полтавській області разом із відокремленим підрозділом ГО «Українська федерація учнівського спорту».

Вкотре чемпіоном у старшій групі став Владислав Власюк, який в контровій партії виборов перемогу у Косенко Микити з Полтави. Треті місця розділили Хіль Арсеній та Холод Артем. У молодшій групі переможницею стала Косенко Софія, яка обіграла в фіналі наймолодшу учасницю Малиновську Арину. Треті місця зайняли Бродило Володимир та Вовк Арсеній.

Юним спортсменам баємо успіхів на чемпіонаті України серед юніорів, який відбудеться 8-11 липня у Кривому Розі.

Зауважимо, що напередодні двоє спортсменів з Кременчука завоювали нагороди на чемпіонаті України з більярду.

- Відокремлений підрозділ Федерації спортивного більярду в Полтавській області вітає Соня Косенко та Бродило Володимира з вдалим виступом на Чемпіонаті України з більярду серед юніорів.Соня Косенко зайняла 2-е місце, Володимир Бродило 3-тє у своїй віковій групі, - йдеться у повідомленні.