Невиплати зарплат на АвтоКрАЗі дійшли до криміналу

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 403 Коментарів: 1

У Кременчуці поліція почала розслідувати кримінальне провадження за фактом невиплати заробітної плати колишнім працівникам «АвтоКрАЗу». Про це повідомили у прес службі нацполіції.

За допомогою до правоохоронців звернулись 250 колишніх працівників ПрАТ «АвтоКрАЗ».

За офіційними даними, за даним фактом слідчі поліції розслідують кримінальне провадження, відкрите за кваліфікуючими ознаками частини 2 статті 175 (Невиплата заробітної плати) Кримінального кодексу України.

Артем Родигін, заступник начальника поліції Полтавщини, повідомив:

«За інформацією Управління Держпраці в Полтавській області, заборгованість з виплати заробітної плати працівникам цього підприємства складає близько 100 млн. грн. Також з’ясовано, що службові особи підприємства протягом 6 місяців не допускають інспекторів праці для проведення контрольних заходів. Крім того вони без пояснення причин не надали в повному обсязі тимчасовий доступ слідчому до документів щодо нарахування та виплати заробітної плати, зазначених в ухвалі суду. Тож у рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні 16 червня слідчими та оперативними працівниками поліції області, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, із залученням працівників батальйону поліції особливого призначення, проводиться санкціонований судом обшук в приміщеннях бухгалтерії ПрАТ «АвтоКрАЗ» в Кременчуці».

На часі в кримінальному провадженні також проводяться судово-економічні експертизи щодо визначення розміру заборгованості по виплаті заробітної плати працівникам та можливості здійснити дану виплату. За результатами проведених експертиз винним у невиплаті заробітної плати службовим особам буде повідомлено про підозру. Слідчі дії тривають.