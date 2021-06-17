Невиплати зарплат на АвтоКрАЗі дійшли до криміналу

У Кременчуці поліція почала розслідувати кримінальне провадження за фактом невиплати заробітної плати колишнім працівникам «АвтоКрАЗу». Про це повідомили у прес службі нацполіції.
За допомогою до правоохоронців звернулись 250 колишніх працівників ПрАТ «АвтоКрАЗ».
За офіційними даними, за даним фактом слідчі поліції розслідують кримінальне провадження, відкрите за кваліфікуючими ознаками частини 2 статті 175 (Невиплата заробітної плати) Кримінального кодексу України.
Артем Родигін, заступник начальника поліції Полтавщини, повідомив:
На часі в кримінальному провадженні також проводяться судово-економічні експертизи щодо визначення розміру заборгованості по виплаті заробітної плати працівникам та можливості здійснити дану виплату. За результатами проведених експертиз винним у невиплаті заробітної плати службовим особам буде повідомлено про підозру. Слідчі дії тривають.