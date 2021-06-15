Кременчук, Полтавщина, Україна, Світ

У 2022 році скасують середній ремонт доріг

Сьогодні, 15:28 Переглядів: 477 Коментарів: 2

 

Замість середнього проводитимуть капітальний ремонт дорожнього полотна

Починаючи з 2022 року в Україні згідно програми «Велике Будівництво» виконуватимуть лише два види дорожньо-ремонтних робіт: поточний та капітальний. Про таке повідомляє Укравтодор на своїй Facebook-сторінці.

Згідно ДСТУ 8747, який вступає в силу на початку 2022 року, у всіх нових проєктах відмовлятимуться від середнього ремонту на користь капітального. Середній ремонт робитимуть лише на об’єктах, на яких його вже розпочали.

В Укравтодорі пояснюють, що середній ремонт не передбачає підсилення дорожньої основи, а такі дороги потім швидко руйнуються.

Нещодавнє обстеження відремонтованих доріг координаторами CoST виявило численні пошкодження на об'єктах, які були здані в експлуатацію відносно недавно. Такі пошкодження були виявлені, зокрема, в Закарпатській, Миколаївській, Сумській та Херсонській областях. Як правило, дефекти швидко з'являлися саме на тих дорогах, де був проведений поточний середній ремонт. 

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: дороги капітальний ремонт
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Коментарі: 2

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VsegdaProtiv:
Сьогодні, 16:23

Хоть какой-то доделайте на кременчугской дамбе со Светловодска до Недогарок, то латки понасирали, что есть, что нет ремонта, вся машина одинаково скачет


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antikola:
Сьогодні, 16:29

то ж велике будивництво-латки на всьому! а на бюджет нема латок такого розміру


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