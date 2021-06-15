У 2022 році скасують середній ремонт доріг

Сьогодні, 15:28 Переглядів: 477 Коментарів: 2

Починаючи з 2022 року в Україні згідно програми «Велике Будівництво» виконуватимуть лише два види дорожньо-ремонтних робіт: поточний та капітальний. Про таке повідомляє Укравтодор на своїй Facebook-сторінці.

Згідно ДСТУ 8747, який вступає в силу на початку 2022 року, у всіх нових проєктах відмовлятимуться від середнього ремонту на користь капітального. Середній ремонт робитимуть лише на об’єктах, на яких його вже розпочали.

В Укравтодорі пояснюють, що середній ремонт не передбачає підсилення дорожньої основи, а такі дороги потім швидко руйнуються.

Нещодавнє обстеження відремонтованих доріг координаторами CoST виявило численні пошкодження на об'єктах, які були здані в експлуатацію відносно недавно. Такі пошкодження були виявлені, зокрема, в Закарпатській, Миколаївській, Сумській та Херсонській областях. Як правило, дефекти швидко з'являлися саме на тих дорогах, де був проведений поточний середній ремонт.