Надзвичайні новини

Напилися до смерті: на Полтавщині чоловік вбив друга і повісився

Сьогодні, 15:43 Переглядів: 844

 

Поліція з'ясовує деталі

Двоє чоловіків на Полтавщині, схоже, напилися аж до смерті.

Цими вихідними співробітники чергової частини відділення поліції №1 Лубенського райвідділу отримали повідомлення від жительки села Городище про те, що сусіди виявили її чоловіка без ознак життя.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції. Під час огляду тіла потерпілого правоохоронці виявили явні ознаки насильницької смерті. Також з’ясувалось, що загиблим є 42-річний місцевий чоловік.

 

У ході проведення оперативно-розшукових та слідчих дій поліцейські також виявили тіло господаря будинку, який покінчив життя самогубством повісившись в сараї. За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1  статті 115 (Умисне вбивство з позначкою «самогубство»)  Кримінального кодексу України. 

Дмитро Майборода, начальник Лубенського районного відділу поліції, повідомив:

«За попередньою версією слідства, потерпілий разом зі своїм знайомим спільно вживали спиртні напої. Під час  відпочинку між ними виник конфлікт, у ході якого господар завдав ножем потерпілому тілесні ушкодження не сумісні з життям. Із місця події вилучені речові докази, які направлені на експертне дослідження. На часі тривають слідчі дії».
0
Автор: Ірина Андрєєва Джерело відео: нацполіція Полтавщини
Теги: повісився
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх