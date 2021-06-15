Напилися до смерті: на Полтавщині чоловік вбив друга і повісився

Двоє чоловіків на Полтавщині, схоже, напилися аж до смерті.
Цими вихідними співробітники чергової частини відділення поліції №1 Лубенського райвідділу отримали повідомлення від жительки села Городище про те, що сусіди виявили її чоловіка без ознак життя.
На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції. Під час огляду тіла потерпілого правоохоронці виявили явні ознаки насильницької смерті. Також з’ясувалось, що загиблим є 42-річний місцевий чоловік.
У ході проведення оперативно-розшукових та слідчих дій поліцейські також виявили тіло господаря будинку, який покінчив життя самогубством повісившись в сараї. За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство з позначкою «самогубство») Кримінального кодексу України.
Дмитро Майборода, начальник Лубенського районного відділу поліції, повідомив: