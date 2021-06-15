Кременчуцька окружна прокуратура «має питання» до посадовця з міськради

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 400 Коментарів: 1

Обвинувальний акт стосовно начальника одного з управлінь Горішньоплавнівської міської ради було направлено до суду на розгляд. Про це повідомляє сайт прокуратури області.

Як стало відомо виданню, між управлінням міської ради та товариством з обмеженою відповідальністю було укладено договір на виконання послуг розроблення проекту землеустрою щодо організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду.

Щоправда вказаний проект не було погоджено з Департаментом екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації, міськрайонним управлінням у Кременчуцькому районі та містах Кременчуці, Горішніх Плавнях Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області, Державному підприємстві «Кременчуцьке лісове господарство». Крім того він не отримав позитивного висновку державної землевпорядної експертизи, що було обов’язковою умовою приймання виконаних робіт.

Не зважаючи на всі ці, м'яко кажучи, недоліки начальник одного з управлінь Горішньоплавнівської міської ради підписав таки акт прийому-передачі наданих послуг, які фактично не надані. Унаслідок цього з місцевого бюджету товариству з обмеженою відповідальністю безпідставно перераховано 345 тис. грн.

Таким чином, службова особа Горішньоплавнівської міської ради обвинувачується у розтраті чужого майна у великих розмірах, зловживанні своїм службовим становищем і видачі завідомо неправдивих офіційних документів, тобто за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося відділом поліції № 2 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області.