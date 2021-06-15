«Кремінь» 2008 - володар кубка Всеукраїнського турніру «Kremen cup»

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 117

У Кременчуці з 10 до 13 червня відбувся Всеукраїнський турнір «Kremen cup». За звання кращого на стадіоні «Кремінь-Арена» змагалися 10 команд з Олександрії, Харкова, Києва, Полтави, Дніпра та Черкас. Також участь взяли дві команди «Kремінь» під керівництвом тренера Антона Диндікова.

Заступник директора МФК «Кремінь» Вадим Маньковський, дитячий тренер Сергій Мурадян, керівник управління молоді та спорту Олег Медведенко та професійний футболіст Андрій Олійник. Присутні привітали юних футболістів із завершенням Всеукраїнського турніру «Kremen cup», а батьків за шалену підтримку на трибунах.

- Подяка батьківському комітету, які додали емоцій. Їх було чутно й ми їх відчували. Дякуємо вам величезне за підтримку. Хочемо подякувати вам хлопці, такі турніри - це невеликий крок до великого професійного футболу. Слова вдячності дитячим тренерам, які роблять каторжну роботу. Праця дитячого тренера у нашій країні недооцінена, але вони роблять благородну роботу, - подякував заступник директора МФК «Кремінь» Вадим Маньковський.





Перед нагородженням юних футболістів подякували легенді «Кременя» Андрію Олійнику. Він 16 років грав у професійному футболі за одну єдину команду - футбольний клуб «Кремінь» та 20 років грав за кременчуцькі команди (дебютував у 2001 році в ДЮФЛУ за «Атлант-Кремез»). Андрію вручили шарф та пам'ятну футболку «Андрій Олійник #1 The best».

1 місце - Кремінь (Кременчук)

2 місце - Інтер (Дніпро)

3 місце - Аметист (Олександрія)

4 місце - Дніпро 80 (Черкаси)

5 місце - Восток (Харків)

6 місце - Авангард (Харків)

7 місце - ДЮСШ-5 (Харків)

8 місце - Ворскла (Полтава)

9 місце - Кремінь-2 (Кременчук)

10 місце - Арсенал (Київ)

Футболісти Кременя здіймають кубок над головою

Тренер «Кремінь» 2008 Антон Диндіков подякував суперникам за гру, а батькам за шалену підтримку.

- Враження від турніру позитивні. Ми давно бажали провести цей турнір. Планували провести турнір у листопаді, але через червону зону довелося перенести змагання. Й зараз коли ситуація стабілізувалася, ми провели цей турнір, - зауважив тренер Антон Диндіков.





Кращий воротар - Давид Данилов (Олександрія)

Кращий захисник - ЄлісейПогорельцев (Кремінь)

Кращий півзахисник - Олег Аратюнов (Інтер)

Кращий нападник - Матвій Ільїн (Дніпро-80)

Кращий бомбардир - Данило Зубковський (ДЮСШ-5)

Кращий гравець - Максим Старушко (Кремінь)

Кращі гравці в командах:

Арсенал - Ярослав Іларіонов

Кремінь-2 - Владислав Зубков

Ворскла - Денис Фесенко

ДЮСШ-5 - Владислав Шуляк

Арсенал - Дмитро Київський

Восток - Віталій Машкин

Машкин Дніпро-80 - Микита Ус

Олександрія - Дмитро Таранець

Інтер - Кирило Колібабчук

Кремінь - Євген Троян

Результати попередніх матчів:

13 червня, неділя

9-10 місце:

Кремінь-2 - Арсенал 0-0 п.п. 7-6

7-8 місце:

ДЮСШ-5 - Ворскла 2-0

5-6 місце:

Восток - Авангард 3-1

3-4 місце:

Олександрія - Дніпро-80 0-0 п.п 3-2

Фінал:

Кремінь - Інтер 2-0

12 червня, субота

Інтер - Дніпро 80 2-1

Авангард - Восток 1-3

Олександрія - Арсенал 2-0

Ворскла - ДЮСШ-5 1-0

Восток - ДЮСШ-5 2-2 (пен 3-2)

Півфінали:

Олександрія - Інтер 0-0 (пен 2-3)

Кремінь- Дніпро 80 2-0

11 червня, п'ятниця

Кремінь- Восток 2-0

Кремінь-2 - ДЮСШ-5 0-2

Олександрія - Авангард 3-2

Дніпро 80 - Ворскла 0-0

Арсенал - Кремінь 0-5

Восток - Олександрія

Ворскла - Інтер 1-1

ДЮСШ-5 - Дніпро 80 2-3

Авангард - Арсенал 2-1

Інтер - Кремінь -2 5-0

10 червня, четвер

Кремінь-2 - Дніпро 80 1-9

Кремінь - Олександрія 1-0

Ворскла - Кремінь-2 0-2

Восток - Арсенал 2-2

ДЮСШ-5 - Інтер 1-6

Авангард - Кремінь 0-8