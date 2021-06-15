«Кремінь» 2008 - володар кубка Всеукраїнського турніру «Kremen cup»

У Кременчуці з 10 до 13 червня відбувся Всеукраїнський турнір «Kremen cup». За звання кращого на стадіоні «Кремінь-Арена» змагалися 10 команд з Олександрії, Харкова, Києва, Полтави, Дніпра та Черкас. Також участь взяли дві команди «Kремінь» під керівництвом тренера Антона Диндікова.
Заступник директора МФК «Кремінь» Вадим Маньковський, дитячий тренер Сергій Мурадян, керівник управління молоді та спорту Олег Медведенко та професійний футболіст Андрій Олійник. Присутні привітали юних футболістів із завершенням Всеукраїнського турніру «Kremen cup», а батьків за шалену підтримку на трибунах.
Перед нагородженням юних футболістів подякували легенді «Кременя» Андрію Олійнику. Він 16 років грав у професійному футболі за одну єдину команду - футбольний клуб «Кремінь» та 20 років грав за кременчуцькі команди (дебютував у 2001 році в ДЮФЛУ за «Атлант-Кремез»). Андрію вручили шарф та пам'ятну футболку «Андрій Олійник #1 The best».
Футболісти Кременя здіймають кубок над головою
Тренер «Кремінь» 2008 Антон Диндіков подякував суперникам за гру, а батькам за шалену підтримку.
Кращі гравці в командах:
13 червня, неділя
9-10 місце:
Кремінь-2 - Арсенал 0-0 п.п. 7-6
7-8 місце:
ДЮСШ-5 - Ворскла 2-0
5-6 місце:
Восток - Авангард 3-1
3-4 місце:
Олександрія - Дніпро-80 0-0 п.п 3-2
Фінал:
Кремінь - Інтер 2-0
12 червня, субота
Інтер - Дніпро 80 2-1
Авангард - Восток 1-3
Олександрія - Арсенал 2-0
Ворскла - ДЮСШ-5 1-0
Восток - ДЮСШ-5 2-2 (пен 3-2)
Півфінали:
Олександрія - Інтер 0-0 (пен 2-3)
Кремінь- Дніпро 80 2-0
11 червня, п'ятниця
Кремінь- Восток 2-0
Кремінь-2 - ДЮСШ-5 0-2
Олександрія - Авангард 3-2
Дніпро 80 - Ворскла 0-0
Арсенал - Кремінь 0-5
Восток - Олександрія
Ворскла - Інтер 1-1
ДЮСШ-5 - Дніпро 80 2-3
Авангард - Арсенал 2-1
Інтер - Кремінь -2 5-0
10 червня, четвер
Кремінь-2 - Дніпро 80 1-9
Кремінь - Олександрія 1-0
Ворскла - Кремінь-2 0-2
Восток - Арсенал 2-2
ДЮСШ-5 - Інтер 1-6
Авангард - Кремінь 0-8