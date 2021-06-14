Від ускладнень коронавірусу померла 80-річна кременчужанка

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Сьогодні, 14 червня, в Кременчуці зареєстрували 14 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.

Захворіли 8 жінок віком від 19 до 78 років та 6 чоловіків від 34 до 81 років. Всі вони перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 40 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.

Одужало 13 пацієнтів.

На жаль, померла 80-річна жінка.

Всього зареєстровано 9313 випадків: одужало 8747, померло 267.