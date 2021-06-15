Затримки по заробітній платі: перевірили 24 підприємства-боржника Полтавщини

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На апаратній нараді в Полтавській ОДА, що відбулася 14 червня, обговорили питання своєчасної виплати заробітних плат на підприємствах області, повідомляє офіційний веб-сайт обласної держадміністрації.

За інформацією начальника Управління Держпраці у Полтавській області Сергія Щербака, протягом 2021 року в області провели 236 заходів державного контролю на 207 підприємствах області.

- Державними інспекторами праці проведено 28 позапланових перевірок на 24 підприємствах-боржниках із виплати заробітної плати, - зазначив пан Щербак.

За результатами проведених заходів:

видали 23 приписи керівникам-порушникам;

склали та передано до суду 14 протоколів про адміністративне правопорушення;

винесли 6 постанов за невиконання законних вимог державного інспектора праці та накладено штрафних санкцій на загальну суму 7,8 тис. грн;

винесли 9 постанов про накладання штрафних санкцій на загальну суму 156,0 тис. грн.

Слід зазначити, що з початку року заборгованість по виплатам заробітної плати погасили: ТОВ «Полтаваспецмонтаж», Диканський комбінат комунальних підприємств, Кобеляцький навчально-реабілітаційний центр.