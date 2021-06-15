Затримки по заробітній платі: перевірили 24 підприємства-боржника Полтавщини

На апаратній нараді в Полтавській ОДА, що відбулася 14 червня, обговорили питання своєчасної виплати заробітних плат на підприємствах області, повідомляє офіційний веб-сайт обласної держадміністрації.
За інформацією начальника Управління Держпраці у Полтавській області Сергія Щербака, протягом 2021 року в області провели 236 заходів державного контролю на 207 підприємствах області.
За результатами проведених заходів:
Слід зазначити, що з початку року заборгованість по виплатам заробітної плати погасили: ТОВ «Полтаваспецмонтаж», Диканський комбінат комунальних підприємств, Кобеляцький навчально-реабілітаційний центр.