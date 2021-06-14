Кременчугская компания восстановит энергоснабжение Карабаха

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Кременчугская компания восстановит энергоснабжение Карабаха. Об этом говорили участники круглого стола на тему «Украина-Азербайджан: перспективы сотрудничества», который проходил в Киеве 9 июня.

О готовности помочь в оптимизации энергетической сферы на территории Азербайджана заявил кандидат технических наук, технический директор кременчугского научно-производственного предприятия «Энерго-плюс» Андрей Калинов.



- Я сегодня представляю сразу 2 украинские компании - это научно-производственное предприятие «Энерго-плюс» и компанию «Преобразовательная техника». От имени этих двух компаний я выражаю готовность участвовать в развитии и восстановлении энергетической инфраструктуры, - прокомментировал Андрей Калинов. - Между странами также возможно сотрудничество и в научной сфере. Например, организация совместных конференций, конкурсов научных работ, обмен студентами. Как говорили участники круглого стола, сотрудничество между Украиной и Азербайджаном – важное стратегическое партнерство. Сейчас Азербайджан рассматривают как страну, очень перспективную в плане развития.

- В 21 веке кроме поддержки политической, очень важна поддержка в сфере экономики. Я знаю, что есть украинские компании, которые выступили инициатором, чтобы на деоккупированных территориях Азербайджана участвовать в проектах, что будут реализовываться в ближайшие годы. Есть много мощных строительных компаний, и компаний в других сферах, и очень важно, чтобы они в этом участвовали, - прокомментировал председатель объединенной диаспоры азербайджанцев в Украине Хикмет Джавадов.

Напомним, что после военных действий в прошлом году на территории Карабаха вся существующая в этом регионе энергетическая инфраструктура была в значительной степени разрушена или разграблена.

Научно-производственное предприятие «Энерго-Плюс» выполняет подрядные работы под ключ, начиная от проектирования, заканчивая уже введением объекта в эксплуатацию. В основном, это объекты энергетической сферы - автоматизация различных технических процессов, водоподготовка, водоснабжение, химводоочистка, водоотведение и т. д.

Офисы расположены в Кременчуге, Киеве, Запорожье.



Компания «Преобразовательная техника» расположена в городе Запорожье. С 1995 года выпускает электротехническую продукцию - системы возбуждения генераторов, зарядные станции для современных электромобилей.