«Ягуар» підіймається, «Кремінь-2» - опускається: результати чемпіонату Полтавщини

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 88































Фото: Сергій Мороз

Вчора, 12 червня, відбувся 5 тур чемпіонату Полтавської області з футболу, де змагалися ві кременчуцькі команди «Ягуар» та «Кремінь-2».

«Ягуар» на стадіоні «Нафтохімік» мінімально перемагає «Дружбу» (Очеретувате). Матч завершився з рахунком - 1:0.

«Кремінь-2» у Нових Санжарах зазнали розгромної поразки від «Стандарту». Кременчужани не змогли втримати натиску господарів й пропустили 5 голів, двічі відзначився кременчужанин Роман Кунєв, який на сьогодні є кращим бомбардиром у групі.

«Стандарт» - «Кремінь-2» - 5:0

Голи: Кунєв, 12, 90+2, Вергун 52, Дорошенко 56, Курбанов 66

«Стандарт»: Яковець, Швей (к), Обревко, Ічуаідзе, Дорошенко, Піскун, Ткаченко, Писаренко, Сінчіков, Вергун, Кунєв. Запасні: Євтушенко, Бондаренко, Курбанов, Гасанов, Труба, Бараннік. Головний тренер: Олексій Ротань

«Кремінь-2»: Андрєєв, Халілов, Кочубей, Гонтар, Мжавія, Оленченко, Геймур, Пятибрат (к), Ульянко, Оденцов, Кужина. Запасні: Данильчук, Мороз, Щербак, Селезньов, Худієнко, Головченко. Головний тренер: Євген Маринич

Результати 5 туру

«Семенівка» (Семенівка) – СК «Геологія-2» (Нова Галещина) - 1:1

«Стандарт» (Нові Санжари) – «Кремінь-2» (Кременчук) - 5:0

«Темп» (Градизьк) – ФК «Гірник Спорт-2» (Горішні Плавні) - 0:1

«Ягуар» (Кременчук) – ФК «Дружба» (Очеретувате) - 1:0

19 червня на стадіоні «Кремінь-Арена» відбудеться кременчуцьке дербі. На полі зійдуться «Кремінь-2» та «Ягуар».