«У боргах як у шовках»: КВБЗ стягує через суд з КП «Теплоенерго» 25 млн грн

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 761

Крюківський вагонобудівний завод стягує з комунального підприємства «Теплоенерго» 25 млн грн боргу за опалення Раківки. Про це ТЪ стало відомо з Єдиного реєстру судових рішень. Йдеться про суму боргу за період з січня 2019 року по травень 2020 року.

У лютому цього року Господарський суд Полтавської області ухвалив рішення про стягнення основної суми боргу у розмірі 25,18 млн грн, а також понад півмільйона гривень пені та штрафних санкцій.

Наразі йдеться про примусове стягнення боргу: 9 квітня суд видав про це судовий наказ.

КП «Теплоенерго» купує теплову енергію у КВБЗ, яка виробляється на ТЕЦ підприємства, для опалення Раківки. Потужності ТЕЦ КВБЗ є неефективними (тобто тепло виявляється дуже дорогим) — наразі йдеться про будівництво двох локальних котелень на Раківці, але лише у 2022 році.

Адміністрація КП «Теплоенерго» неодноразово наголошувала на тому, що причиною його кредиторської заборгованості (яку вже стягують через суд) є борги споживачів, які складають понад 50 млн грн.