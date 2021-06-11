«Дорога смаку»: Полтавщина робить перші кроки в галузі гастрономічного туризму

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 348

Пресслужба облдержадміністрації повідомляє, що 9 червня відбулася робоча нарада за участю заступниці Полтавської ОДА Катерини Рижеченко. Обговорили перспективи розвитку гастрономічного туризму в області. Зокрема, спільно з експертами проєкту Європейського Союзу, розглянули можливість створення туристичного продукту «Дороги смаку Полтавщини» та етапи його реалізації.

Експертка із гастрономічного туризму Олена Мотузенко розповіла, що проєкт наразі запущений в кількох областях України, а інші визначаються з концепцією. Залежно від ресурсного потенціалу, є два варіанти: «Дороги вина та смаку» та «Дороги смаку».

- Цінність туристичних маршрутів – це автентика, культура традиційної їжі, регіональна гастрономія як елемент нематеріальної культурної спадщини, - зазначила пані Олена.

В проєкті можуть взяти участь власники садиб, ресторанів, ферм, які готові приймати туристів. І, звісно, в області створять окрему структуру, яка опікуватиметься маршрутом – громадську спілку.

- Сама ідея цікава – розвивати туризм через кухню і традиції та крафтових виробників, зараз наша задача – з’ясувати, наскільки вона адаптивна для нашого регіону, - підвела підсумок Катерина Рижеченко.