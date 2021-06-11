Стали відомі переможці цьогорічного «Чілдрен Кінофесту»

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Восени фільми-фіналісти можна буде переглянути на YouTube-каналі «Чілдрен Кінофесту»

6 червня в Україні оголосили переможців 8-го фестивалю мистецтва кіно для дітей та підлітків «Чілдрен Кінофест». Кінотеатральні покази у 23 містах відвідало майже 17 тисяч глядачів, а онлайн-програму переглянули понад 8 тисяч глядачів по всій Україні.









Цього року Гран-прі фестивалю за підсумками глядацького голосування отримала пригодницька стрічка «Полі» спільного виробництва Франції та Бельгії. Фільм розповідає про пригоди двох друзів – дівчинки та поні, якого вона звільняє від життя в неволі. 15 липня стрічка вийде в український прокат.

У межах фестивалю вп’яте відбувся конкурс короткометражних фільмів, знятих дітьми від 7 до 14 років. Організатори отримали понад 180 заявок з усієї України, серед яких обрали 16 фіналістів.

На церемонії закриття фестивалю відбулося нагородження: звання найкращого українського дитячого фільму року та нагороду у розмірі 15000 грн отримала робота «Мелісса» 14-річного Матвія Глазунова з міста Ізюм.

Найкращою стрічкою у категорії від 7 до 10 років стала анімація «БУЖОК і червона помада» 8-річної Єви Лисюк із Києва. У категорії від 11 до 14 років були обрані найкращий анімаційний фільм – «У пошуках друга» (Ірина Вертюк, 13 років, м. Миколаїв) та найкращий ігровий фільм – «ЗУПИНИ ЦЕ!» (Аріна Горієва, 14 років, м. Дніпро). Переможці в цих категоріях отримали по 4000 грн.

Приз глядацьких симпатій, який присуджується за результатом голосування глядачів, та нагороду у розмірі 8000 грн отримала стрічка «ЗУПИНИ ЦЕ!» (Аріна Горієва, 14 років, м. Дніпро).

Восени фільми-фіналісти можна буде переглянути на YouTube-каналі «Чілдрен Кінофесту».